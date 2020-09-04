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Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании

Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании

Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone) оказался в центре скандала кинопродюссера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein), осужденного за сексуальное насилие и приговоренного к 23 годам лишения свободы. Неприятности Сталлоне начались в тот момент, когда одна женщина, на фоне раскрытия секс-скандала Вайнштейна, сообщила полиции, что актер ее изнасиловал.


«Это было в 1986 году в офисе Сильвестра в Санта-Монике. Он угрожал мне физической расправой, если я проговорюсь кому-то о случившемся»,

— заявила она.
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A big happy birthday punch to my friend , Robert De Niro!

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В тот момент «потерпевшей» было 16 лет. По ее словам, обнародовать историю она не собиралась до тех пор, пока не поверила в возможность восстановления справедливости после наказания Вайнштейна. Стоит заметить, Сталлоне узнал сторону обвинения, однако, как и предполагалось, вину признавать отказался, назвав историю «смехотворной и сфабрикованной».

«У нас был кратковременный роман во время съемок в Израиле, но никаких насильственных действий в сторону этой женщины я себе не позволял»,

— объяснился «Рэмбо».

Подав на «клеветницу», как называет ее Сталлоне, судебный иск, ему удалось закрыть дело без каких-либо последствий. Прокуратура Лос-Анджелеса поддержала Сильвестра, заявив, что срок давности дела по калифорнийским законам давно истек, никаких улик и доказательств не сохранилось.

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По материалам: popcake.tv

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