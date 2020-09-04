Spiegel: Германские токсикологи нашли следы яда не только в теле Навального

Анастасия Иванова

Военные токсикологи Германии нашли отравляющее вещество из группы «Новичок» не только в крови, моче и образцах кожи блогера-оппозиционера Алексея Навального, но и на бутылке, из которой он пил уже будучи отравленным, передает сегодня немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как указывает издание, следы минимальны, но исследования этих образцов заслуживают доверия. Предположительно, Навальный пил воду из бутылки уже после отравления, потому в ней и нашли следы яда.

По данным издания, бутылку со следами отравляющего вещества врачам передали родственники Навального после его госпитализации. Бундесверу потребовалось несколько дней в специальной лаборатории в Мюнхене для того, чтобы прийти к четкому выводу, что Навальный контактировал с ядом из группы «Новичок»

Как пишет Spiegel, если ответ из Москвы на обвинения правительства ФРГ не будет удовлетворительным, то, помимо политической реакции на ситуацию с Навальным, возможны, прежде всего, экономические санкции.

Как сообщало ИА Newstes, ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с предполагаемым отравлением блогера-оппозиционера Алексея Навального нет криминала.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев отметил, что за неделю до госпитализации Навальный сидел на диете для похудения, у него были проблемы с пищеварением. По его словам, берлинская клиника «Шарите», где в настоящее время находится Навальный, не предоставляет сведения о состоянии его здоровья.