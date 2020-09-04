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Ученые предлагают этой осенью наблюдать за яблонями

Ученые предлагают этой осенью наблюдать за яблонями

Русское географическое общество совместно с Российским движением школьников, Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) и Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова объявили о начале нового проекта в сфере «гражданской науки». Они приглашают добровольцев наблюдать за одной или несколькими яблонями с 3 сентября до 1 ноября 2020 года и сохранять результаты своих наблюдений на Фенологическом портале РГО. Собранные сведения лягут в основу фенологической базы о дикорастущих и культурных яблонях на территории России.

Участникам нужно будет зарегистрироваться на Фенологическом портале РГО и выбрать яблони, культурные или дикие, которые растут недалеко от дома и доступны для наблюдений. После этого раз в один-два дня посещать выбранную яблоню и отмечать происходящие изменения. В частности, предстоит определить даты массового созревания плодов, начала и окончания листопада. Для диких яблонь следует также описать плоды и приложить их фотографии. Подробные инструкции для наблюдателей опубликованы на портале.

Собранные сведения лягут в основу фенологической базы данных о дикорастущих и культурных яблонях на территории России. Ее смогут использовать биологи, экологи и другие ученые. Например, она облегчит добавление новых сортов в базу культурных растений России. Обзор собранных сведений будет опубликован в отдельной статье на сайте Фенологической сети РГО и РДШ.

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По материалам: polit.ru

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