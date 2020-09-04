Ukrainian Gaming Week 2020: о переносе выставки на 26-27 ноября и мерах безопасности на мероприятии

Влада Некрасова

По решению Кабмина для предупреждения распространения коронавируса в Украине продлили адаптивный карантин до 31 октября 2020 года. В качестве превентивной меры правительство ввело запрет на въезд в страну иностранцев в период с 28 августа по 28 сентября.Для компании Smile-Expo, организующей масштабную выставку Ukrainian Gaming Week 2020, важно, чтобы посетители, экспоненты, спикеры, спонсоры события и представители СМИ смогли без проблем попасть на ивент вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Поэтому, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ на мероприятие и организовать качественный нетворкинг, было принято решение о переносе UGW 2020.Новые даты проведения события: 26-27 ноября 2020 года.Благодаря переносу ивента на более поздний срок команда организаторов сможет собрать на одной площадке как украинских, так и иностранных представителей игорного рынка, а также создаст максимально комфортные условия для общения и налаживания бизнес-контактов.О мерах безопасности на мероприятииЧтобы обезопасить участников и гостей события от заражения коронавирусом, на UGW 2020 будут соблюдены все требования Министерства здравоохранения Украины, направленные на предотвращение распространения COVID-19.Среди профилактических мер: масочный режим, соблюдение правил социального дистанцирования, температурный скрининг, дезинфекция помещений, индивидуальная посуда для каждого посетителя, наличие антисептиков во всех зонах.О программе UGW 2020Ukrainian Gaming Week 2020 включит выставку, конференцию, открытый лекторий, награждение UGW Awards и вечеринку. На мероприятии ожидается 100 участников и 3000 посетителей.Экспонентами станут поставщики мебели и оборудования, разработчики ПО, СРА-сети, банки, маркетинговые, юридические компании и др. Они представят продукты и услуги для гемблинг-индустрии. 27 ноября на территории выставки состоится открытый лекторий, где рассмотрят рабочие кейсы, презентуют новые продукты и разыграют подарки.26 ноября на UGW 2020 пройдет конференция, на которой украинские и иностранные эксперты разберут тонкости нового законодательства, рассмотрят перспективные направления для гемблинг-деятельности и обсудят будущее индустрии.Первый день ивента завершится фееричной закрытой вечеринкой, на которой пройдет награждение победителей UGW Awards. Премии получат представители игорной отрасли, которые достигли наибольших успехов в работе. Лауреатов конкурса определят по версии UGW.Организатор и место проведения событияUGW 2020 организует международная компания Smile-Expo, которая специализируется на проведении профильных ивентов, посвященных инновациям.Мероприятие состоится 26-27 ноября в киевском МВЦ. Выставка и лекторий пройдут в павильоне № 4-В, а конференция – в павильоне № 3-А.Программа и детали события – ugw.com.ua.