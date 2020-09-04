Ukrainian Gaming Week 2020: о переносе выставки на 26-27 ноября и мерах безопасности на мероприятии
Сегодня, 19:50 Влада Некрасова
По решению Кабмина для предупреждения распространения коронавируса в Украине продлили адаптивный карантин до 31 октября 2020 года. В качестве превентивной меры правительство ввело запрет на въезд в страну иностранцев в период с 28 августа по 28 сентября.
Для компании Smile-Expo, организующей масштабную выставку Ukrainian Gaming Week 2020, важно, чтобы посетители, экспоненты, спикеры, спонсоры события и представители СМИ смогли без проблем попасть на ивент вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Поэтому, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ на мероприятие и организовать качественный нетворкинг, было принято решение о переносе UGW 2020.
Новые даты проведения события: 26-27 ноября 2020 года.
Благодаря переносу ивента на более поздний срок команда организаторов сможет собрать на одной площадке как украинских, так и иностранных представителей игорного рынка, а также создаст максимально комфортные условия для общения и налаживания бизнес-контактов.
О мерах безопасности на мероприятии
Чтобы обезопасить участников и гостей события от заражения коронавирусом, на UGW 2020 будут соблюдены все требования Министерства здравоохранения Украины, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Среди профилактических мер: масочный режим, соблюдение правил социального дистанцирования, температурный скрининг, дезинфекция помещений, индивидуальная посуда для каждого посетителя, наличие антисептиков во всех зонах.
О программе UGW 2020
Ukrainian Gaming Week 2020 включит выставку, конференцию, открытый лекторий, награждение UGW Awards и вечеринку. На мероприятии ожидается 100 участников и 3000 посетителей.
Экспонентами станут поставщики мебели и оборудования, разработчики ПО, СРА-сети, банки, маркетинговые, юридические компании и др. Они представят продукты и услуги для гемблинг-индустрии. 27 ноября на территории выставки состоится открытый лекторий, где рассмотрят рабочие кейсы, презентуют новые продукты и разыграют подарки.
26 ноября на UGW 2020 пройдет конференция, на которой украинские и иностранные эксперты разберут тонкости нового законодательства, рассмотрят перспективные направления для гемблинг-деятельности и обсудят будущее индустрии.
Первый день ивента завершится фееричной закрытой вечеринкой, на которой пройдет награждение победителей UGW Awards. Премии получат представители игорной отрасли, которые достигли наибольших успехов в работе. Лауреатов конкурса определят по версии UGW.
Организатор и место проведения события
UGW 2020 организует международная компания Smile-Expo, которая специализируется на проведении профильных ивентов, посвященных инновациям.
Мероприятие состоится 26-27 ноября в киевском МВЦ. Выставка и лекторий пройдут в павильоне № 4-В, а конференция – в павильоне № 3-А.
Программа и детали события – ugw.com.ua.
По материалам: gogetnews.info