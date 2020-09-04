В Бахрушинском музее начался уличный фестиваль "Все в сад!"
"С 4 по 27 сентября 2020 года, перед стартом театрального сезона, в Бахрушинском музее пройдет первый уличный фестиваль театрального искусства, который станет ежегодным. В фестивальной программе: театральные постановки и перформансы, акустические и танцевальные концерты, творческие и балетные мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, лекции и джаз-вечера. И все это – в живой атмосфере Бахрушинского сада, где органично расположатся театральные декорации и предметы бутафории из запасников московских театров", - говорится в сообщении.
Специально для фестиваля режиссер театра и кино, лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти представил театрализованные интермедии.