В Бахрушинском музее начался уличный фестиваль "Все в сад!"

Алексей Вольцев

Первый уличный музейно-театральный фестиваль, который пройдет в Бахрушинском музее с 4 по 27 сентября, станет ежегодным, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"С 4 по 27 сентября 2020 года, перед стартом театрального сезона, в Бахрушинском музее пройдет первый уличный фестиваль театрального искусства, который станет ежегодным. В фестивальной программе: театральные постановки и перформансы, акустические и танцевальные концерты, творческие и балетные мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, лекции и джаз-вечера. И все это – в живой атмосфере Бахрушинского сада, где органично расположатся театральные декорации и предметы бутафории из запасников московских театров", - говорится в сообщении.

Специально для фестиваля режиссер театра и кино, лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти представил театрализованные интермедии.