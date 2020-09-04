В сельских школах Кузбасса в рамках программы «Земский учитель» приступили к работе 35 преподавателей

Анастасия Иванова

В сельских школах Кузбасса в рамках программы «Земский учитель» приступили к работе 35 преподавателей, сообщает пресс-служба Правительства Кемеровской области.

Еще на четыре вакансии объявлен дополнительный конкурс. Всего заявки на участие в программе подали 243 преподавателя из разных регионов России.

«Развитие образования — один из важнейших приоритетов для Кузбасса. Мы ремонтируем и строим школы, покупаем для них новое оборудование, внедряются новые форматы дополнительного образования. В области действует комплекс мер поддержки учителей. В этом году по программе «Земский учитель» в Кузбасс приехало 35 преподавателей, они уже познакомились с учениками и приступили к образовательному процессу. Учителя должны будут отработать на новом месте не менее 5 лет. Для обеспечения кадрами в том числе сельских школ мы разработали программу «Учитель Кузбасса», которая дополняет реализацию федеральных мер поддержки», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Прибывшие педагоги преподают математику, иностранные языки, русский язык и литературу, биологию, физику, химию, информатику, историю, общество и предметы в начальных классах.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.