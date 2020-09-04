Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Чтобы завершение уходящих дел было успешным, а встреча новых — яркой и запоминающейся, важно выстроить свои планы в соответствии с энергетикой звезд. Рекомендации астрологов помогут провести вторую неделю сентября максимально продуктивно.

Сентябрь вступил в свои права, лето окончательно осталось за горизонтом, но не поддавайтесь апатии, улыбнитесь жизни — и она улыбнется в ответ. Нас ждет 7 удивительно мягких, «воздушных» дней, насыщенных радостью и энергией творчества. Оцените этот «коктейль» и используйте силу звезд без ограничений. Испортить неделю способны лишь такие реакции, как гнев, жадность, зависть или привычка к суете. Так что эксперты сайта dailyhoro.ru советуют взять курс на легкость и позитив.

Женщина-Овен

Усилия, которые женщины-Овны приложили в прошлые месяцы, наконец принесут результаты и позволят перейти на новый виток развития. Астрологи советуют зорко смотреть по сторонам и брать то, что принадлежит по праву. Сила Марса даст мощный импульс для развития, решения задач любой сложности и исполнения самых смелых желаний. Остается только поставить цель и взять под контроль свою жизнь. К сожалению, не все сейчас получится охватить, но это временные трудности. Необходимо довериться себе и в нужный момент сделать все правильно.

Женщина-Телец

На этой неделе астрологи советуют женщинам-Тельцам делать все чуть-чуть быстрее, чем обычно. Время будет идти слишком быстро, и предстоит закончить много неотложных дел в сжатые сроки. Но каждое законченное дело будет наполнять силой, благодаря которой получится реализовать массу своих идей. Сейчас внутреннего подъема и творческого адреналина хватит, чтобы начать новое дело и добиться в нем успеха, несмотря на ограничения, с которыми можно столкнуться. Главное — не растрачивать свою энергию и время на пустые разговоры.

Женщина-Близнецы

Дамам, родившимся под покровительством Знака Близнецы, гороскоп сулит отличную неделю для решения накопившихся проблем и неотложных дел. Астрологи советуют составить список важных задач и придерживаться его, чтобы не упустить из внимания что-то важное и избежать появления лишних неприятностей. От самодисциплины сейчас зависит многое, в том числе успех в делах и личной жизни, поэтому не стоит рассчитывать на удачный случай — самое важное необходимо закончить, чтобы преодолеть трудности и встретить следующую неделю свободными от проблем.

Женщина-Рак

На этой неделе представительницам Рака звезды гороскопа советуют четко сформировать план желаний (при возможности сделать карту желаний на осень), где будет точно и подробно описано все, чего хочется достичь в рамках недели, месяца или квартала. В противном случае неделя будет пустая и принесет ситуации, которые поставят в неудобную позицию и истощат ресурсы. Рекомендуется навести порядок там, где это необходимо: в приоритетах, мыслях и жизни. Тогда получится войти в нужное состояние и привлечь благополучие.

Женщина-Лев

Астрологи предупреждают о том, что для женщин-Львиц наступающая неделя будет очень тяжелой в эмоциональном плане. Резкие перепады настроения могут создать сложности на работе, в общении с окружающими и в достижении личного успеха. Важно не перегружать себя делами и всегда оставлять время на качественный отдых и полноценный сон — сейчас это самые важные факторы, отвечающие за душевный комфорт и внутренние силы. Не стоит пренебрегать помощью близких — родные помогут преодолеть любые препятствия и закончить неделю на позитивной ноте.

Женщина-Дева

Эмоциональный фон на этой неделе будет немного скакать, и Дев может потянуть на неприятности. Астрологи советуют внимательно следить за своим внутренним состоянием, управлять эмоциями и четко продумывать свои шаги: куда вы идете, зачем и почему именно туда. Если прислушаться к этим простым советам, можно не только избежать неприятных происшествий, но и получить хорошие рекомендации от начальства и финансовый доход. Нужно не торопиться с принятием решений и больше времени уделять личным интересам.

Женщина-Весы

Женщин-Весов ждет много сюрпризов, особенно в первой половине недели. Но в целом сентябрь должен быть удачным. Неожиданные звонки, знаковые встречи, волнующие перемены выстроятся в очередь, чтобы нанести визит. Однако динамике лучше предпочесть умеренность, хотя бы до 9 сентября. Агрессию и желание стоять на своем лучше сгладить: напор и смелые инициативы в это время могут сыграть против. До 9 сентября за каждую вырванную победу придется расплачиваться чем-то большим, зато после влияние планет гармонизуется, предоставив Весам возможность достичь желаемого.

Женщина-Скорпион

Астрологи рекомендуют представительницам Скорпиона стать актрисами своего кино и создать тот сценарий, который хочется прожить. Благодаря поддержке активных планет и их мощной энергии удастся подзарядить внутренние батарейки и взять свое. Не следует блокировать свои ресурсы и таланты, прячась в своих внутренних установках — это не даст энергии выход, а как следствие, и практического результата не принесет. Себе нужно дать возможность движения, роста, развития и активности. Тогда любые начинания увенчаются успехом.

Женщина-Стрелец

Рожденным под эгидой Стрельца ретроградный Марс принесет странные новости из прошлого и выпадающие из шкафа скелеты. В сентябре им важно сохранять спокойствие, невозмутимость и размеренность, иначе призраки прошлого и неразрешенные ситуации задавят своим массивом. Мелкие недочеты, забытые обещания, прошлые возлюбленные — все это будет мешать жизнь в настоящем, погружая в ностальгию. Астрологи предостерегают о проблеме выбора: пустить прошлое в свою жизнь или окончательно избавиться от него, разобравшись с действительно волнующими вопросами. Любое решение изменит жизнь.

Женщина-Козерог

Внутренняя бушующая необузданная энергия женщин-Козерогов на этой неделе потребует освобождения. Астрологи советуют не засиживаться в зоне комфорта: пришло время поставить перед собой высокие цели и начать путь к новой жизни. Стремительный прорыв ждет тех, кто верит в свои силы. Самоконтроль — опорное качество на ближайшие дни. А после откроется новый виток развития, который укажет путь. Любовь, работа, удовольствия, общение на этой неделе оставят яркие эмоции и впечатления, но все происходящее может иметь и отдаленные последствия.

Женщина-Водолей

На этой неделе дисциплина и порядок поможет представительницам Водолея нейтрализовать негатив ретроградного Марса. Быть особенно осторожными астрологи советуют в сфере личных отношений: высока опасность конфликта и разрыва. Сейчас лучше всего соблюдать во всем осторожность, уклоняться от эмоционально бурных споров и стрессовых ситуаций. Любой внешний и внутренний негатив следует сводить к минимуму, чтобы не потерять силы и энергетику впустую. Душевный комфорт и гигиена сознания на этой неделе — самые лучшие помощники.

Женщина-Рыбы

Неделя окажется на удивление спокойной и сбалансированной. Женщины-Рыбы будут чувствовать себя безопасно и привлекать события, которые принесут максимально полезный и быстрый результат. Хорошая неделя, чтобы восстановить утерянные связи и проложить дорогу к новым отношениям и возможностям. Вселенная сейчас открыта и готова получить любые просьбы. Дело за малым — научиться правильно формировать желания. Кроме того, у Рыб повысится уровень интуитивного мироощущения: они смогут предугадать события еще до того, как те произойдут.