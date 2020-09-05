Адвокат Эльман Пашаев рассказал, какой приговор ждет Ефремова

Лидия Мартынова

Последнее заседание суда стало решающим в деле Михаила Ефремова. Он официально признал вину и попросил прощение у семьи убитого водителя в ДТП, а в конце даже зачитал стихотворение, которое посвятил погибшему Сергею.

La commedia e finita. Ефремов вину признал.

А его «свидетелям» грозит наказание за дачу ложных показаний? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 3, 2020

«Устал бороться, устал изворачиваться… эх, пожалеет он еще, что не довел дело до конца, а ведь думал, что у него получится»,

"я был нетрезв, моё поведение недостойно советского офицера" – заявил михаил ефремов — yoxter (@zdongl) August 31, 2020

— рассуждают пользователи Instagram.

Артист не озвучил причин, по которым он все же решился взять вину на себя, однако, дело сделано. Окончательно и бесповоротно. Сказанное было зафиксировано, а Михаила отправили ожидать решение судьи. Адвокат Эльман Пашаев, принявший участие в рассмотрении дела и защите подсудимого, поделился с общественностью, какой срок могут дать артисту.

Цитата дна.



"Если бы я воспользовался телефонным правом, никакого бы суда не было".



Михаил Ефремов.



ПС. Просто интересно, кому бы позвонил Ефремов, чтобы отменить суд? — TaЁта (@TaZoluwka77) September 4, 2020

«От шести до восьми лет колонии общего режима»,

— заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».

Отбывший срок за подобное ДТП Максим Митенков, узнав о возможном приговоре Ефремова, поделился, каково это — сидеть в колонии общего режима.

В эфире программы #ВремяПокажет на #Первом, 04.09.2020 Ефремов заплатил своему адвокату 11 миллионов рублей. По миллиону в год за тот срок, что потребовало обвинение. «Хорошая» работа защиты!https://t.co/Z6ACe7VBsE — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) September 4, 2020

«Там запрещены наличные и гражданская одежда. Полная противоположность колонии-поселения, где посылки и передачи — без ограничений, а свидания чаще, чем на общем режиме. В поселении мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий»,

— пояснил осужденный Митенков. Подпишись на нас в Яндекс Новости