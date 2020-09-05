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Адвокат Эльман Пашаев рассказал, какой приговор ждет Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, какой приговор ждет Ефремова

Последнее заседание суда стало решающим в деле Михаила Ефремова. Он официально признал вину и попросил прощение у семьи убитого водителя в ДТП, а в конце даже зачитал стихотворение, которое посвятил погибшему Сергею.


«Устал бороться, устал изворачиваться… эх, пожалеет он еще, что не довел дело до конца, а ведь думал, что у него получится»,

— рассуждают пользователи Instagram.

Артист не озвучил причин, по которым он все же решился взять вину на себя, однако, дело сделано. Окончательно и бесповоротно. Сказанное было зафиксировано, а Михаила отправили ожидать решение судьи. Адвокат Эльман Пашаев, принявший участие в рассмотрении дела и защите подсудимого, поделился с общественностью, какой срок могут дать артисту.

«От шести до восьми лет колонии общего режима»,

— заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».

Отбывший срок за подобное ДТП Максим Митенков, узнав о возможном приговоре Ефремова, поделился, каково это — сидеть в колонии общего режима.

«Там запрещены наличные и гражданская одежда. Полная противоположность колонии-поселения, где посылки и передачи — без ограничений, а свидания чаще, чем на общем режиме. В поселении мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий»,

— пояснил осужденный Митенков. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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