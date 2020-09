Алиханов потроллил США, надев майку с надписью «Кинжал в сердце Европы»

Лидия Мартынова

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов появился на публике в майке с надписью по-английски: Dagger in the heart of Europe («Кинжал в сердце Европы»). Именно такой метафорой в мае 2020 года назвал российский эксклав на Балтике советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Губернатор выступил на фестивале «Калининград сити-джаз», выйдя с гитарой на сцену на финальных аккордах англоязычной песни Sweet Dreams («Сладкие мечты»). Некоторые зрители разглядели, что на Алиханове надета футболка с надписью Dagger in the heart of Europe («Кинжал в сердце Европы») и изображением холодного оружия, которое протыкает сердце.

«Разглядел, что за футболка была на Алиханове сегодня. Помните, советник Трампа назвал как-то Калининград „кинжалом в сердце Европы“? Принт на футбе губернатора Калининградской области, играющего американскую песню „Sweet Dreams“ у подножия готического немецкого собора — содержит это выражение. Вот такая геополитика…», — написал на своей странице в «Фейсбуке» калининградский блогер Денис Оснач.

Интернет-пользователи уточнили, что автором изображения является калининградский художник-татуировщик Андрей Тихомиров, а тема рисунка была навеяна именно высказыванием О’Брайена. ИА Newstes напоминает, что советник Дональда Трампа в интервью немецкому изданию Bild пожаловался, что российская Калининградская область «напичкана современными вооружениями и ракетами». И далее:

«То, что русские задумали в Калининградской области, — это кинжал в сердце Западной Европы».

Стоит также отметить, что калининградские эксперты уже не раз советовали региональным властям «прислушаться» к образным сравнениям Калининградской области со стороны Запада, начав выпуск соответствующей сувенирной продукции. В частности, главный редактор информационно-аналитической портала «НьюсБалт» Андрей Выползов писал после заявления О’Брайена:

«Уже не раз говорил о том, что калининградскому сувенирному предпринимательству надо прислушиваться к геополитической повестке дня. Убеждён, что кулоны и брелоки в виде оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер“ произведут на иностранных и отечественных путешественников эффект разорвавшейся бомбы (простите за каламбур). Только представьте: янтарный „Искандерчик“ на шеи немецкого туриста… И вот теперь, после слов трамповского советника о Калининграде как о „кинжале в сердце Европы“, ну сам Бог велел наладить выпуск сувенирной продукции — футболок, кепок, магнитиков, тарелок с этим прекрасным символическим сравнением».

Навскидку коллега придумал детскую игрушку — деревянный кинжальчик (см. фото):