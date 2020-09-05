Алиханов потроллил США, надев майку с надписью «Кинжал в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов появился на публике в майке с надписью по-английски: Dagger in the heart of Europe («Кинжал в сердце Европы»). Именно такой метафорой в мае 2020 года назвал российский эксклав на Балтике советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Губернатор выступил на фестивале «Калининград сити-джаз», выйдя с гитарой на сцену на финальных аккордах англоязычной песни Sweet Dreams («Сладкие мечты»). Некоторые зрители разглядели, что на Алиханове надета футболка с надписью Dagger in the heart of Europe («Кинжал в сердце Европы») и изображением холодного оружия, которое протыкает сердце.
Интернет-пользователи уточнили, что автором изображения является калининградский художник-татуировщик Андрей Тихомиров, а тема рисунка была навеяна именно высказыванием О’Брайена. ИА Newstes напоминает, что советник Дональда Трампа в интервью немецкому изданию Bild пожаловался, что российская Калининградская область «напичкана современными вооружениями и ракетами». И далее:
Стоит также отметить, что калининградские эксперты уже не раз советовали региональным властям «прислушаться» к образным сравнениям Калининградской области со стороны Запада, начав выпуск соответствующей сувенирной продукции. В частности, главный редактор информационно-аналитической портала «НьюсБалт» Андрей Выползов писал после заявления О’Брайена:
Навскидку коллега придумал детскую игрушку — деревянный кинжальчик (см. фото):