Билли Айлиш разработала логотип для Олимпиады 2028

Анастасия Иванова

Олимпийский и Паралимпийский комитет США обратился к популярным инфлюенсерам с просьбой разработать подходящий логотип для Олимпийских игр 2028 года. Откликнулись на предложение многие дизайнеры, спортсмены, повара и знаменитости, в том числе и певица Билли Айлиш (Billie Eilish).

Американская исполнительница отметила, что спортивный ивент состоится в ее родном городе — Лос-Анджелесе. В ролике, выложенном у Билли на канале, певица поделилась своими ощущениями от Лос-Анджелеса заявив, что это очень дружелюбное место, хотя так считают не все.

«Лос-Анджелес – вдохновляющее место во многих отношениях. Мне в первую очередь нравится то, что в Лос-Анджелесе много совершенно разных людей, не один тип. Олимпийские игры – это Олимпийские игры, там собираются все, весь мир. Через восемь лет – с нетерпением жду этого»,

— рассказала Айлиш.

1 сентября она опубликовала свой вариант логотипа. Исполнительница написала букву «A» своим фирменным шрифтом неоново-зеленого цвета.

Однако поклонники не оценили дизайн. Они попросили певицу подумать о творчестве, а комитет – нанять профессионального дизайнера.

«Ужас. Такой вариант в зеленом цвете селебы никуда не годится»,

— комментируют пользователи сети.

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