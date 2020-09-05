Ботокс, подтяжка бровей и другие бьюти-процедуры, которые стали популярны после карантина

Вадим Карасев

Во время изоляции мы все стали профессионалами в области красоты. Многие в домашних условиях сами делали стрижки и маникюр, отбеливали зубы и устраивали спа в собственной ванной. Однако как только салоны и бьюти-студии открылись, девушки поспешили на микроблейдинг, подтяжку бровей, ботокс и другие процедуры. Спросили у экспертов, какие из них после снятия карантина снова на пике популярности.

Как объясняет пластический хирург из США Мелисса Дофт, пандемия и обязательное ношение медицинских масок и перчаток вызвали значительный всплеск спроса на определенные процедуры, в частности те, что затрагивают область вокруг глаз.

Честно говоря, я никогда не была так занята за всю свою карьеру. Многие люди считают, что начало осени — это "золотой час", чтобы наконец сделать бьюти-манипуляции, которые они выбрали на карантине. Я говорю о ботоксе, инвазивных процедурах и подтяжке век. До COVID-19 время всегда было важным фактором. Люди спрашивали: "А сколько времени придется не работать?". Теперь, когда многие работают из дома, реабилитационный период совершенно не проблема, — сказала доктор Дофт.





Ботокс

После введения масочного режима у пациентов резко возник спрос на коррекцию области вокруг глаз, межбровья и лба ботулотоксином, поскольку более видимыми стали те проблемы, которые ранее, возможно, были так не заметны (морщинки, заломы). Но теперь, когда практически все лицо закрыто маской, в первую очередь мы обращаем внимание на глаза, — объясняет Екатерина Кушнир, врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники эстетической медицины "Время красоты".





Чтобы скорректировать морщины, "гусиные лапки" в уголках глаз, обычно применяют инъекции препаратов "Ботокс" и "Диспорт". Также методика ботулинотерапии позволяет поднять брови, визуально сделать взгляд более "распахнутым" и отдохнувшим. При этом, благодаря введению микродоз препарата, можно сохранить подвижную мимику. Нейротоксин влияет на анатомическую мышечную структуру вокруг глаз.





Вокруг каждого глаза у вас есть четыре ключевых мышцы: одна тянет вверх, а три тянут вниз. Цель введения ботокса вокруг глаз — расслабить мышцы, которые тянут вниз, чтобы визуально приоткрыть глаза. Так человек будет казаться более отдохнувшими и бодрым, просто благодаря тому, что не будет морщин в этой области.

Часто после ботокса нет необходимости в филлерах. Обычно эксперты начинают с инъекций ботокса и смотрят, как изменяется лицо. Обычно, когда мышцы вокруг глаз расслабляются, то и мешки и отеки пропадают, поэтому дополнительно вводить какой-либо филлер уже не требуется.





Среди моих пациентов много тех, кто столкнулся с сухостью глаз в связи с удаленной работой. Данная проблема решается инъекциями ботулотоксина (ботокса) в область слезного наноса. Это приводит к уменьшению скорости поступления слезной жидкости в слезный канал. В итоге слеза больше времени задерживается на слизистой области глаза и улучшается увлажнение роговицы. Продолжительность эффекта после однократной инъекции 3—4 месяца. В целом увеличился процент таких процедур на 20%,

— говорит Светлана Барагунова, врач-косметолог невролог клиники anti-age-технологий LazerJazz.





Подтяжка бровей с помощью ботокса

Все больше пациентов стали обращаться с запросом приподнять брови с помощью ботулотоксина. Во время такой подтяжки ботокс колют непосредственно под бровь, разглаживая и подтягивая кожу (между бровью и веком). Таким образом слегка приподнимаются надбровные дуги, благодаря чему взгляд становится распахнутым. Как и от любых инъекций ботокса, эффект от подтяжки бровей является временным — обычно он сохраняется от 3 до 6 месяцев.





Также добиться открытого взгляда помогут безоперационные аппаратные методики, такие как альтера-терапия и Thermage. С их помощью можно уменьшить нависание верхнего века и выраженность морщин вокруг глаз. Эффект от процедур сохраняется от года до трех лет.

Помимо стандартной коррекции мимических морщин в верхней трети лица и вокруг глаз, стала востребована процедура open eye, когда с помощью инъекций ботулотоксина изменяется разрез глаза. Форма глаза становится широкой, миндалевидной без хирургического вмешательства,

— комментирует Светлана Барагунова.

Подтяжка век

Что касается пластических операций, то после карантина в фаворе подтяжка век. Некоторые эксперты проводят ее под местной анестезией. Во время такой операции хирург делает небольшой разрез по естественным складкам и удаляет излишки кожи и жировой ткани. На реабилитацию уходит около недели.





Пилинги, чистки и PRP-терапия от высыпаний

Жара и необходимость носить маски — ударное испытание для кожи. Косметологи уже окрестили высыпания и раздражения в нижней трети лица, вызванные продолжительным использованием масок, термином "маскне".

Это происходит из-за повышения влажности под маской и трения. "Из-за высокой влажности под маской кожа становится более уязвимой перед инфекционными агентами. Это микробы и вирусы, например, герпес. А процесс трения раздражает сальные железы и волосяные фолликулы, вследствие чего могут возникнуть проблемы с кожей, — объясняет эксперт клиники эстетической медицины "Медисанс", врач-дерматовенеролог Анастасия Степанова.

При угревой болезни и розацеа часто обостряются хронические заболевания. Причины тому — механическое трение и "парниковый эффект" под маской, который создает идеальную среду для размножения бактерий,

— отмечает эксперт клиники "Время красоты".





Таким пациентам эксперты назначают как дерматологическое лечение для снятия острого воспаления (антибактериальные кремы, средства на основе ретинола), так и, например, фототерапию BBL. Благодаря воздействию высокоинтенсивного широкополосного света устраняются воспаления, купероз и в целом значительно улучшается качество кожи.

Лишними не будут процедуры, направленные на глубокое очищение кожи: чистки, пилинги, газожидкостный пилинг и HydraFacial. Они помогают отшелушить слой мертвых клеток. Помимо глубокого очищения также будет эффективным лечение кожи с помощью PRP и фототерапии. Фототерапия уменьшает выработку Propionibacterium acnes сальными железами на 99%. Проводится процедура курсом 10 процедур 2—3 раза в неделю,

— говорит эксперт.





PRP-терапия — еще одна популярная процедура. Это лечение собственной плазмой крови, обогащенной тромбоцитами. Она направлена на уменьшение высыпаний и омоложение кожи. Курс состоит из 3—4 процедур с периодичностью раз в две недели.

Но и про домашний уход забывать не стоит. Для профилактики возникновения подобных проблем дерматологи рекомендуют не наносить тональное средство хотя бы на нижнюю треть лица, тщательно очищать кожу перед ношением маски и после него и подобрать хороший увлажняющий крем. Еще вариант — крем с церамидами, который создаст "защитный барьер" для кожи.

Несмотря на общую усталость и обезвоженность, характерную для кожи после изоляции, она нуждается в деликатном обновлении. Обратите внимание на механическое очищение с помощью гаджетов или легких пилингов. Важно своевременно очищать кожу от отмерших частичек эпидермиса и стимулировать обновление. Как результат — меньшее количество закупорок, более здоровый цвет лица и сияющая кожа.

Микроблейдинг

По словам сразу нескольких владельцев салонов красоты, на пике популярности снова микроблейдинг. В среднем с середины марта спрос на эту услугу вырос на 80%. Во время процедуры используется прибор с 10—12 иглами на конце, им можно прорисовать каждый волосок.

Увеличение губ

Также сейчас как никогда популярны процедуры, которые требуют реабилитации. Ведь маска и удаленный режим работы в таких случаях — идеальные помощники, чтобы скрыть папулы после биоревитализации, отеки и синяки после контурной пластики. А если есть возможность посидеть дома не надевая маску, то можно "переждать" и шелушения после лазерной шлифовки.

Не менее популярным можно назвать увеличение губ. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты пользуются большим спросом в последние несколько лет. Пик пришелся на 2015 год, когда Кайли Дженнер призналась, что подкорректировала форму губ в кабинете у косметолога. Тогда в течение 24 часов количество поисковых запросов об этой процедуре в Google выросло на рекордные 70%.





Чтобы устранить сухость губ, вызванную механическим трением маски, многие сейчас делают инъекции филлера пролонгированного действия Belotero Soft. Он не дает объема, как другие препараты на основе гиалуроновой кислоты (только легкую припухлость губ), зато обеспечивает длительное увлажнение до 9 месяцев, — говорит эксперт клиники "Время красоты".





Эпиляция

Итак, верхние строчки рейтинга занимает также лазерная эпиляция. Количество запросов на эту тему увеличилось на 50%. Судя по всему, многим порядком надоела восковая депиляция, и девушки стали искать методы, которые навсегда избавят их от нежелательных волос.





Филлеры и плазмотерапия для сухой кожи рук

От постоянного использования антисептиков очень страдает и сохнет нежная кожа рук. Что же делать? Для профилактики обезвоженности, а также SOS-помощи нашим ручкам есть следующие варианты:

1) филлеры на основе гиалуроновой кислоты увлажняют, дают лифтинг-эффект и являются прекрасной профилактикой возникновения трещин, дерматитов и аллергии;

2) плазмотерапия — содержащиеся в плазме крови факторы роста активизируют естественную регенерацию кожного покрова рук, а еще плазмотерапия устраняет пигментные пятна и признаки фотостарения.

Конечно, нельзя говорить о влиянии пандемии COVID-19 на сферу пластической хирургии и дерматологии, не затрагивая безопасность процедур. В настоящее время большинству клиник в России разрешено возобновить процедуры, но с соблюдением повышенных мер безопасности.

При входе в клинику проверяют температуру, требуют заполнить анкету, чтобы выяснить, не контактировал ли пациент с больным коронавирусом и не посещал ли другие страны. Многие требуют справку с отрицательным тестом на коронавирус, сделанную не позднее, чем за 72 часа перед посещением клиники.