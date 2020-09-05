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«BTS — позор нации», — скандал Bangtan Boys и SuperM

«BTS — позор нации», — скандал Bangtan Boys и SuperM

В октябре 2019 года фанаты корейского бэнда SuperM вовлекли в масштабный скандал BTS и АРМИ. Они создали хэштег #라망신, который в переводе означает «Позор нации» и адресовали его группе «Бантан». Все произошло из-за суровой конкуренции в чарте Billboard, в котором, по слухам в сети, SuperM купили себе первое место.


«Урааа, #1 в чарте «Billboard 200 досталось любимкам СМ»,

— радовались поклонники конкурентов BTS.

Казалось бы, они добились своего, в чем была вина АРМИ и самих айдолов «Бантан»? Все дело в том, что армия, как и другие корейские фандомы, публиковали множество обвинений в сторону SuperM и их нечестных методах борьбы. К слову, даже сам Billboard после оглашения результатов раскусил схему бэнда СМ и написал об этом статью.

Такое отношение к любимой группе разозлило фандом SuperM и они начали травлю самого знаменитого k-pop бэнда и соответствующей фанбазы.

«В чем опять виноваты АРМИ? В том, что их лидеры сами себя и вогнали в болото своими уловками? Они думали, все тут тупые вокруг?»

«Арми что сделали? Аргументировали свою точку зрения и приводили адекватные доводы без оскорблений. А это стадо позволяет себе хаметь»,

— страсти вокруг скандала Billboard.

К счастью, недопонимание закончилось и АРМИ удалось выйти из конфликта, когда они выместили корейский хэштег #позорнации своими публикациями картинок айдолов, не идя на поводу у разгоряченных фандомов.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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