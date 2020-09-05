BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой сертификат BRIT
4 сентября местные корейские СМИ объявили, что мини-альбом BTS «Map of the Soul: Persona», выпущенный в апреле 2019 года, получил золотой сертификат BRIT. Награда торговой ассоциации музыкальной индустрии Соединенного Королевства British Phonographic Industry присуждается только тем артистам, чьи альбомы были проданы в количестве 100000 экземпляров.
🙌 'Map of the Soul: Persona', the 2019 EP from @bts_bighit has gone #BRITcertified Gold! 📀 pic.twitter.com/vcEsD9Uy19— BRIT Awards (@BRITs) September 4, 2020
«Бантан» удалось достигнуть грандиозного успеха, теперь «Map of the Soul: Persona» станет их вторым альбомом в Великобритании, который получил золотой сертификат.
«И как они это делают? Не перестаю удивляться»,— поражается поклонник бэнда.
Поговаривают, что таких побед альбом заслужил благодаря нашумевшей коллаборации с Холзи (Halsey) и их совместным треком «Boy With Luv», однако, не стоит и преуменьшать собственных заслуг корейских айдолов. АРМИ по всему миру также благодарят армию фанатов Великобритании, ведь без поддержки публики у BTS не было бы такого коммерческого успеха.
🥳🥳🥳🤦 @BTS_twt #MapOfTheSoul_PERSONA is now #BRITcertified GOLD ALBUM 💜#BTS have 2 Gold Albums now including #LoveYourself_ANSWER pic.twitter.com/dZTTnSZTND— BTS A.R.M.Y PH ⁰⁸²¹ ⟭⟬ 🇵🇭 ⟬⟭ ~ W.I.N.G. (Slow) (@BTSARMYPH130613) September 4, 2020
«Я так рад за парней, это мой любимый альбом и знаю все композиции наизусть, меня переполняет гордость, что именно он был сертифицирован и признан в Англии, BTS, вы лучшие! Спасибо вам!»— благодарность от преданного поклонника.
#BRITcertified— 제니 13/07/2013 (@jeniferrendon97) September 5, 2020
Congratulations 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/9TY2fr5TbF
Давайте и мы поздравим любимый бэнд с новой победой! Надеемся, что наш восприимчивый зайчик Чимин (Jimin) не будет плакать, ведь событие очень радостное!Подпишись на нас в Яндекс Новости