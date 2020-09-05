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BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой сертификат BRIT

BTS ставят новый рекорд: «Map Of The Soul: Persona» получил золотой сертификат BRIT

4 сентября местные корейские СМИ объявили, что мини-альбом BTS «Map of the Soul: Persona», выпущенный в апреле 2019 года, получил золотой сертификат BRIT. Награда торговой ассоциации музыкальной индустрии Соединенного Королевства British Phonographic Industry присуждается только тем артистам, чьи альбомы были проданы в количестве 100000 экземпляров.


«Бантан» удалось достигнуть грандиозного успеха, теперь «Map of the Soul: Persona» станет их вторым альбомом в Великобритании, который получил золотой сертификат.

«И как они это делают? Не перестаю удивляться»,

— поражается поклонник бэнда.

Поговаривают, что таких побед альбом заслужил благодаря нашумевшей коллаборации с Холзи (Halsey) и их совместным треком «Boy With Luv», однако, не стоит и преуменьшать собственных заслуг корейских айдолов. АРМИ по всему миру также благодарят армию фанатов Великобритании, ведь без поддержки публики у BTS не было бы такого коммерческого успеха.

«Я так рад за парней, это мой любимый альбом и знаю все композиции наизусть, меня переполняет гордость, что именно он был сертифицирован и признан в Англии, BTS, вы лучшие! Спасибо вам!»

— благодарность от преданного поклонника.

Давайте и мы поздравим любимый бэнд с новой победой! Надеемся, что наш восприимчивый зайчик Чимин (Jimin) не будет плакать, ведь событие очень радостное!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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