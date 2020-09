Что будет с «Ворониными» после смерти Бориса Клюева?

View this post on Instagram

Ещё один июльский именинник в нашей телесемье! Моя Кувавочка @ykuvarzina_official, с днём рождения! 🥳🎂 Люблю тебя невероятно! 😭 Ты такой светлый и искренний человек! Как же нам повезло иметь такого друга, как ты. Будь самой счастливой! Жду, когда мы соберёмся все вместе, как на фото, не дожидаясь новых проектов, а просто чтобы наболтаться всласть, как в старые добрые. ❤️😘