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Что будет с «Ворониными» после смерти Бориса Клюева?

Что будет с «Ворониными» после смерти Бориса Клюева?

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов пообщался с прессой после смерти легендарного актера Бориса Клюева, сыгравшего в «Ворониных» дедушку забавного семейства Николая Петровича.


Оказалось, что съемки проекта должны были продлить, группа планировала выпустить еще, как минимум, два сезона, однако, кончина Клюева поставила судьбу комедийного сериала под угрозу, ведь персонаж Николай Петрович стал главной отрадой публики.

«До сих пор смотрю сериал только ради шуток дедушки, он неподражаем!»

— пишут поклонники ситкома.

Чего стоит одна «Египетская сила»! Фразу знает вся Россия благодаря тому, с какой экспрессией произносил ее ушедший актер. Продюсеры признают, что без Бориса сериал просто не сможет существовать. Все последние дни директор Муругов, также как и весь коллектив «СТС», скорбит и переживает внезапную утрату и не может дать точный ответ относительно продолжения ситкома.

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Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей.

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«Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Не было ощущения, что это может быть так скоротечно», 

— сообщил Вячеслав Муругов «Пятому каналу». Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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