Что делать, если девушка хочет расстаться?

Лидия Мартынова

К сожалению, любовь имеет свойство заканчиваться. Виноваты вэтом, как правило, оба. А вот инициатива исходит от одного. Редко, когда параприходит к этому решению обоюдно. По статистике, женщины гораздо чаще становятсяинициаторами расставания. мужчины более статичны. Особенно, если отношенияимеют статус серьезных. Поэтому у парней случается настоящий шок, когда ониполучают отставку. Что делать, если девушка хочет расстаться, знают далеко невсе, и в результате только ухудшают ситуацию.А так ли страшен черт?