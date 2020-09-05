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Что делать, если девушка хочет расстаться?

К сожалению, любовь имеет свойство заканчиваться. Виноваты вэтом, как правило, оба. А вот инициатива исходит от одного. Редко, когда параприходит к этому решению обоюдно. По статистике, женщины гораздо чаще становятсяинициаторами расставания. мужчины более статичны. Особенно, если отношенияимеют статус серьезных. Поэтому у парней случается настоящий шок, когда ониполучают отставку. Что делать, если девушка хочет расстаться, знают далеко невсе, и в результате только ухудшают ситуацию.А так ли страшен черт?
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По материалам: intrigue

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