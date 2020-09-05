Еще раз напомнил. Лукашенко выявил "главную беду" Белоруссии

Влада Некрасова

Экономика является главной проблемой, обеспокоенностью и задачей Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.





"Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

По его словам, в последнее время "сделано немало", чтобы экономика "нормально функционировала". Кроме того, как считает белорусский лидер, положительный результат дают межправительственные консультации и текущие договоренности с Россией.

сообщило, что Литва оценила возможные санкции со стороны Белоруссии.