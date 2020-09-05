Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов

Алексей Вольцев

Кто такие сасэны? Это самая безбашенная часть поклонников k-pop групп. Эти люди готовы на все, лишь бы только увидеть своих айдолов. Они взламывают двери их квартир, стучатся в душевые, когда звезды в номерах отеля, караулят селебов в их личных машинах… Коротко говоря, совершают преступления разного рода ради парочки кадров знаменитостей.

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Одна девушка по имени Джемин Райджел (Gemine Rigel), которая долгое время примыкала к движению сасэн-фанатов, поделилась моментами своей жизни в сети и рассказала, почему она решила покончить с этим.

«Поначалу вам нравится это ощущение: вы знаете где они, что едят, с кем разговаривают и как проводят вечера… Это как наркотик. А потом, ты просто не можешь остановиться и готов делать всякую грязь, лишь бы только узнать что-то еще»,

— поделилась Джемин.

По ее словам, сасэны зарабатывают большие деньги, продавая эксклюзивные снимки прессе. Райджел призналась, что была причастна к печально известному инциденту, когда EXO чуть не были похищены фанатами сасэн. Более того, ее жертвой стал Джин (Jin) из BTS: она преследовала его, а тот был в ярости.

Осознав, сколько негатива Джемин приносит любимым артистам, она приняла решение отказаться от своей работы, которая некогда приносила ей удовольствие.

не распространяйте сасэн контент плиз сколько можно — #шуди!! ⁷☆ (@minshoody) September 4, 2020

«Я поняла, что нужно заканчивать, когда летела одним рейсом с BTS и видела, как один сасэн зашел в туалет сразу после одного из айдолов и вынес оттуда что-то в пластиковом контейнере, обмотанным в пакет. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что это сумасшествие»

Omgg i still not over with his iconic fashion 😍🤩 I Followed @965TDY and vote BTS as this year’s 2020 #ArtistoftheSummer! 🤩🎶 pic.twitter.com/rAlsXAEsHU — Hind ⁷🇲🇦 🐰🎂🥛💜 (@Hindelgh) September 5, 2020

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