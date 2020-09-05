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Газета Die Welt: валютные резервы РФ делают ее неуязвимой к санкциям

Газета Die Welt: валютные резервы РФ делают ее неуязвимой к санкциям

Накопленные Россией валютные резервы делают страну неуязвимой к давлению Запада. Об этом в своей статье заявил старший бизнес-редактор газеты немецкого издания Die Welt Хольгер Цшэпитц.

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — цитируется в материале точка зрения эксперта консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.

РФ за время кризиса значительно нарастила свои резервы, утверждает Цшэпитц. Недавно их объем достиг рекордного уровня — 600 миллиардов долларов. Это произошло несмотря на сохранение антироссийских санкций и низких цен на нефть, которые автора считает главным источником доходов России.

К таким результатам, считает Хольгер Цшэпитц, привела экономическая политика президента Владимира Путина. По мнению Цшепитца, российский лидер «имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере». Из них автор особенно выделяет стратегию по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать слишком высокой долговой нагрузки. Также Цшепитц подчеркивает важность реструктуризации российских валютных резервов, а именно отказ от доллара и наращивание запасов золота.

Автор статьи в Die Welt также заявил, что только в этом году российский бюджет дополнительно получил 47 млрд долларов, причем доля золота (с учетом роста цен на него) составила около 38 млрд.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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