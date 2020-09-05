Характеристика Львов по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Львы — очень яркие и необычные люди, но их характер часто очень разнится в зависимости от года рождения по Восточному календарю. Пришло время узнать, какими особенностями обладают те или иные Львы с разным годом рождения.

Львов многие эксперты и астрологи относят к эгоистичным Знакам Зодиака. Это не всегда так, но одного у них точно не отнять — самолюбия и самоуважения. Эти люди не станут ни перед кем пресмыкаться. Каждый из двенадцати Восточных Знаков наделяет этих ярких людей уникальными чертами характера, помогающими им становиться еще более необычными.

Лев-Крыса

Лев, рожденный в год Крысы — это человек с очень часто меняющимся настроением, но не только вспыльчивостью наделяет их данный Восточный Знак. Такие Львы любят максимально преданно и долго. Это одни из лучших людей для длительных отношений, брака, создания семьи. Они отдают второй половинке всех себя.

Лев-Бык

Это, пожалуй, самые «взрывоопасные» люди из всех, что вы можете только встретить на Земле. Их характер невероятно сложен, непонятен, причем даже им самим. Они зачастую не знают, чего хотят, крайне резко реагируют на критику в свой адрес. С ними лучше не ссориться, не переходить им дорогу.

Лев-Тигр

Тигр и Лев сочетаются лучше всего. Такие люди крайне целеустремленные, умеют ждать и не торопят события. У таких Львов есть очень мощная харизма, благодаря которой они становятся идеальными лидерами, наставниками, менторами. Такие люди очень редко отказываются от мечты и перестают к ней идти в трудные моменты.

Лев-Кролик

Рожденные в год Кролика Львы абсолютно лишены импульсивности. В отличие от остальных, с ними очень приятно разговаривать на любые темы. Они не обижаются на замечания и легко отвечают на просьбы. Это самые мягкие Львы, поэтому у них много друзей и почти нет врагов.

Лев-Дракон

Такие Львы сохраняют все свои особенности, но прибавляют к ним мудрость. Дракон — символ богатого жизненного опыта, борьбы со страхами. У Львов, рожденных в год Дракона, не бывает проигрышей — есть только ситуации, в которых они чему-то учатся либо побеждают.

Лев-Змея

Крайне неоднозначное сочетание Знаков, которое наделяет человека внутренними раздорами. Такой Лев не может нормально воспринимать трудности жизни. Он либо ищет виновных в своих бедах, либо бросает начатые ранее дела. Есть и плюсы такого союза. Например, такой Лев очень опрятен и любит чистоту.

Лев-Лошадь

Рождение в год Лошади Делает Льва более беспечным, свободолюбивым и спокойным. Эти люди делают ставку не на финансовый успех и статус, а на желание найти свое место в жизни и получать удовольствие от любимого дела. Единственное, что нужно таким Львам, — умение управлять своей энергией. В этом им помогут пять полезных советов.

Лев-Коза

Такие Львы напрочь лишены ответственности. Они любят винить окружающих в своих проблемах и часто нарушают данные ранее обещания. Зато у них есть один существенный плюс. Это умение быстро восстанавливать хорошее настроение в трудной ситуации. Эти люди — источник позитива и оптимизма.

Лев-Обезьяна

Очень неудачное сочетание, потому что под влиянием Обезьяны Лев становится крайне вспыльчивым, очень неуступчивым. У таких людей мало настоящих друзей и очень много врагов самого разного калибра. Единственное, чем Обезьяна полезна, — она делает из Львов очень творчески развитых личностей с множеством талантов.

Лев-Петух

В год Петуха рождаются Львы, которым от природы дано чувство стиля, умение выглядеть всегда на все сто в любой компании, обстановке, в любом месте. Такие люди очень медленно стареют, а также обладают крайне высоким уровнем привлекательности для противоположного пола.

Лев-Собака

Эти Львы обожают помогать окружающим людям, причем абсолютно бескорыстно, искренне. Они являются прекрасными друзьями, к ним часто обращаются за поддержкой, эмоциональной помощью. Это добрые люди, которым очень сложно порой находить свое призвание в жизни.

Лев-Свинья

Это одни из самых умных Львов. Свинья заставляет Льва много времени уделять обучению. Рождение в этот год также помогает Льву становиться более любознательным, внимательным к деталям. У человека с таким сочетанием Зодиакального и Восточного Знаков есть возможность реализовать себя абсолютно в любой сфере.