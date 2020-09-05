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Инсайдер: дети Легкоступовой причастны к ее смерти

Инсайдер: дети Легкоступовой причастны к ее смерти

Друг Валентины Легкоступовой, пожелавший остаться анонимным, откровенно рассказал СМИ, что думает о детях певицы и сделал неутешительные выводы. Ясно одно: история о семейных узах Валентины крайне запутана, однако, человек, который был частым гостем в доме певицы и знал множество не оглашенных публично деталей из ее жизни, сообщил, что дети артистки ненавидели Фирсова и делали все, чтобы он ушел из жизни из матери.


Несмотря на то, что она была счастлива с третьим мужем и души в нем не чаяла, Анетта, главная зачинщица всех семейных скандалов, «постоянно клеветала на замечательного супруга Вали».

«Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали. Кажется, она просто его ненавидела. Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой «квасили» на протяжении трех недель»,

— сообщает инсайдер.
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👀

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Друг Валентины говорил весьма уклончиво, но его намеки навели на мысль о том, что в паре не было ежедневных пьянок, а осуждения в сторону Фирсова могли оказаться завистью и ревностью со стороны детей. Под конец товарищ совсем разоткровенничался.

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Что-то я совсем позабыла про свой инстаграм, что не совсем правильно и антилогично, учитывая, что в жизни происходит слишком много новых событий, бурных, интересных, сложных, но тем не менее, приятных...могу перечислять долго, но буду краткой, так как, как показывает практика, чем длиннее текст, тем меньше вероятность того, что его дочитают😂😂😂Поэтому, просто сделаю под этим фото надпись «Покоряем новые вершины»🙈

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«Они виноваты в гибели матери, так хотели заполучить деньги Фирсова, что готовы были на все. Вот результат»,

— закончил свой рассказ инсайдер. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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