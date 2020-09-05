Инсайдер: дети Легкоступовой причастны к ее смерти

Лидия Мартынова

Друг Валентины Легкоступовой, пожелавший остаться анонимным, откровенно рассказал СМИ, что думает о детях певицы и сделал неутешительные выводы. Ясно одно: история о семейных узах Валентины крайне запутана, однако, человек, который был частым гостем в доме певицы и знал множество не оглашенных публично деталей из ее жизни, сообщил, что дети артистки ненавидели Фирсова и делали все, чтобы он ушел из жизни из матери.

Несмотря на то, что она была счастлива с третьим мужем и души в нем не чаяла, Анетта, главная зачинщица всех семейных скандалов, «постоянно клеветала на замечательного супруга Вали».

«Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали. Кажется, она просто его ненавидела. Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой «квасили» на протяжении трех недель»,

— сообщает инсайдер.

Друг Валентины говорил весьма уклончиво, но его намеки навели на мысль о том, что в паре не было ежедневных пьянок, а осуждения в сторону Фирсова могли оказаться завистью и ревностью со стороны детей. Под конец товарищ совсем разоткровенничался.

«Они виноваты в гибели матери, так хотели заполучить деньги Фирсова, что готовы были на все. Вот результат»,

— закончил свой рассказ инсайдер. Подпишись на нас в Яндекс Новости