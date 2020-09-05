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Инвалиды получили льготы на проезд 35 лет назад

Инвалиды получили льготы на проезд 35 лет назад

Инвалиды, не имеющие рук или ног, получили право бесплатного проезда внутригородским транспортом не так давно. Такое постановление Совета министров РСФСР вступило в силу 5 сентября 1985 года.

Документ касался проезда на трамвае, троллейбусе, автобусе, метрополитене. Исключение составило такси, за услуги которого полагалось платить даже инвалидам. Транспортные льготы предоставили гражданам с парализованными конечностями, а также не имеющим рук или ног.

В 1961 году стоимость проезда в СССР была зафиксирована на одном уровне для всех городов. Проезд на метро и автобусе стоил 5 копеек, на троллейбусе — 4 копейки, на трамвае — 3 копейки. Такие цены были неизменными более 20 лет, до 1985 года, а в некоторых городах — до 1991 года. В 1985 году в Москве установили единый тариф для поездок на всех видах транспорта — 5 копеек. Штраф за безбилетный проезд составлял 1 рубль. Поездка на такси в среднем обходилась в 60-80 копеек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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