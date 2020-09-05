Инвалиды получили льготы на проезд 35 лет назад
Инвалиды, не имеющие рук или ног, получили право бесплатного проезда внутригородским транспортом не так давно. Такое постановление Совета министров РСФСР вступило в силу 5 сентября 1985 года.
Документ касался проезда на трамвае, троллейбусе, автобусе, метрополитене. Исключение составило такси, за услуги которого полагалось платить даже инвалидам. Транспортные льготы предоставили гражданам с парализованными конечностями, а также не имеющим рук или ног.
В 1961 году стоимость проезда в СССР была зафиксирована на одном уровне для всех городов. Проезд на метро и автобусе стоил 5 копеек, на троллейбусе — 4 копейки, на трамвае — 3 копейки. Такие цены были неизменными более 20 лет, до 1985 года, а в некоторых городах — до 1991 года. В 1985 году в Москве установили единый тариф для поездок на всех видах транспорта — 5 копеек. Штраф за безбилетный проезд составлял 1 рубль. Поездка на такси в среднем обходилась в 60-80 копеек.