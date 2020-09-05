Эксперт оценила призыв Дерипаски перестать "кормить Москву"

Алексей Вольцев

Все собираемые в регионах налоги не могут там оставаться, поскольку, в частности, есть функции, которые выполняет федеральное правительство, прокомментировала РИА Новости руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться.

"Все налоги оставить в регионах нельзя, поскольку есть функции, которые выполняет федеральное правительство", - отметила Анисимова.

Она добавила, что налоговые доходы сконцентрированы в Москве, потому что крупнейшие компании предпочитают регистрироваться в центре принятия решений.