Как BTS, Blackpink и другие звезды k-pop определяют мир моды

Вадим Карасев

Южная Корея сейчас задает тренды во многих областях. Во всем мире популярна корейская кухня, все сходят с ума по корейкой косметике и следуют советам по уходу от корейских бьюти-блогеров, а k-pop-группы стали настоящим феноменом современной поп-культуры. Очевидно, что и мир моды не мог проигнорировать этот всплеск интереса. Убедиться в этом можно уже несколько сезонов подряд, когда в первых рядах на показах крупных брендов можно было видеть корейских звезд. К-pop-исполнители, в свою очередь, стали настоящими иконами стиля и в мире моды являются не просто гостями: они — музы дизайнеров, для которых те создают эксклюзивные наряды. В нашем материале собрали тех звезд корейской поп-музыки, которые сегодня оказывают наибольшее влияние на моду.

BTS

Группа из семи участников была основана в 2013 году и, вероятно, является самым успешным коллективом в истории k-pop. Их альбомы четыре раза попадали на первую строчку чарта Billboard (абсолютный рекорд для музыкального коллектива из Южной Кореи), а их новый сингл Dynamite дебютировал сразу на первой строчке чарта синглов Billboard 100, они установили несколько рекордов YouTube и стали первой k-pop-группой, когда-либо номинированной на премию "Грэмми", в 2019 году.





BTS

Невероятно, но факт: сейчас продажи группы составляют 0,3% валового внутреннего продукта Южной Кореи. Кроме того, их три раза объявляли почетными амбассадорами страны — ничего удивительного, туристический интерес к Южной Корее растет во многом благодаря тому, что миллионы поклонников хотят побывать на родине своих кумиров.









Несмотря на то, что со стороны может показаться, что BTS выглядит как типичный бойз-бенд, в своих текстах они затрагивают и довольно серьезные темы, в том числе высказываются о социальных и политических проблемах. Группа отражает дух времени, что тоже объясняет ее популярность по всему миру.





Так что неудивительно, что индустрия моды открыла для себя BTS в качестве партнеров. Так, Ким Джонс, главный дизайнер мужской линии Dior, лично разработал образы для тура BTS Love Yourself: Speak Yourself — такой чести от модного дома не удостаивалась еще ни одна поп-группа.

Впрочем, удачей для любого бренда будет, если кто-то из участников группы появится в вещах марки и вне сцены. Тут стоит отметить, что у каждого члена BTS есть свой узнаваемый персональный стиль.





Эскизы Кима ДжонсаBTS в концертных нарядах от Dior

Так, например, RM любит японские лейблы уличной одежды, такие как WTAPS, Neighborhood и Yamamoto, а также спортивный стиль и вещи из денима. Джей-Хоуп также отдает предпочтение уличному стилю, но любит сочетать яркие цвета и принты, а среди его любимых марок стоит отметить Supreme, Yeezy и Off-White.





Джей-Хоуп

Самым скромным называют Джонгука, который любит стиль casual и часто носит вещи из масс-маркета, например, из H&M и Topman. Ну а Ви поклонники в шутку называют Gucci Boy ("Мальчик Gucci") — артист обожает этот итальянский бренд. В те редкие случаи, когда он появляется на публике не в Gucci, он все равно отдает предпочтение люксовым маркам, таким как Hermes, Louis Vuitton, Burberry.





Gucci, к слову, ответили на такую преданность одного из участников взаимностью: два года назад бренд заметил группу. На церемонии Billboard Music Awards 2018 все участники появились в нарядах от Gucci, а фотография парней с красной ковровой дорожки была опубликована в официальном инстаграме марки.





За год до этого на церемонии American Music Awards BTS также появлялись в Gucci (правда, на сцене), а на красной ковровой дорожке позировали в костюмах от Saint Laurent, но тогда представители группы комментировали, что они не принимают спонсорства, а все наряды покупаются их стилистами за счет самих исполнителей.





BTS в нарядах от GucciBTS в нарядах от Saint Laurent

Впрочем, без рекламных контрактов все-таки не обходится: в 2018 году BTS стали глобальными амбассадорами Puma, а в 2019 году — Fila.













G-Dragon

Издание Business of Fashion включило Квон Джи Ена, также известного как G-Dragon, в список "500 человек, формирующих мировую индустрию моды". И такое признание певец получил не на пустом месте. G-Dragon, который начинал как солист группы Big Bang, сейчас популярен с сольным творчеством и является одним из самых влиятельных медийных лиц в Азии.





G-Dragon

Знаменит он и своим эксцентричным стилем — миксом высокой и уличной моды. Так, в своих образах он часто сочетает, например, Dior и Givenchy, с такими брендами как Ambush и KTZ. Благодаря этому певец добился статуса модного инфлюенсера, а многие бренды заметили рост продаж в регионе после того, как G-Dragon публиковал фотографии, на которых он носит их вещи, в своем инстаграме. Вскоре на него обратили внимание такие дизайнеры, как Карл Лагерфельд и Джереми Скотт.





G-Dragon и Джереми Скотт

С 2015 года Квон Джи Ен является постоянным гостем показов Chanel, а в 2017 году певец был лицом кампании, посвященной сумке Gabrielle.





Любимчиком он стал и среди редакторов глянцевых журналов. Вместе с Беллой Хадид он появился на обложке корейского Vogue, которую снимал легендарный Марио Тестино.





Конечно, G-Dragon уже давно основал и собственный модный бренд — Peaceminusone, развитием которого он занимается вместе со своей стилисткой Джи Ын. Марка выпускает аксессуары, а также одежду в уличном стиле и обувь. Бренд певца также сотрудничает с Nike — этим летом были представлены новые кроссовки из очередной коллаборации.





Тхэян

Как и G-Dragon, Тхэян (настоящее имя Тон Ен Бэ) тоже является участником группы Big Bang, но активно развивает сольную карьеру и уже успел выпустить три успешных студийных альбома. В 2017 году Тхэян разработал для Fendi капсульную коллекцию, которая была представлена ​​на открытии нового флагманского магазина бренда в Гонконге.





Тхэян

В коллаборацию вошли куртки-бомберы, худи, кроссовки и рюкзаки с вышитыми на них словами "Вера" или "Страсть".

Примечателен и личный стиль певца — в типичные трендовые образы он добавляет оригинальные детали. Например, повязывает клетчатую рубашку спереди. К ключевым аксессуарам образов Тхэяна стоит отнести бейсболки, серьги-кольца и толстые цепи.













Сехун (EXO)

Группа EXO разделена на две подгруппы, EXO-K и EXO-M, первая из которых поет на корейском, а тексты второй группы написаны на мандаринском китайском и ориентированы на китайский рынок. Но один из участников EXO особенно добился признания в мире моды. Певец Сехун впервые появился в первом ряду показа Louis Vuitton весной 2017 года, а вскоре после этого украсил обложку корейского Vogue.





"Сехун снова самый стильный гость на показе Louis Vuitton".









Эмма Стоун и Сехун на показе Louis Vuitton





В группе певец одевается ярко, а вот персональный стиль Сехуна, на первый взгляд, довольно неприметен. Обычно он сочетает бомбер или спортивные куртки с узкими брюками и джинсами, однобортные костюмы и бейсболки, и часто отдает предпочтение монохромным образам. Но этой непринужденной элегантностью Сехун и покорил публику.

















В мире k-pop, где часто руководствуются принципом "больше — лучше", он занял свою нишу. Впрочем, и от костюма, покрытого лого Fendi, он тоже не откажется.





Itzy

Несмотря на то, что она дебютировала только весной 2019 года, женская группа Itzy (состоящая из Хван Йеджи, Чхве Джису, Шин Рюджин, Ли Чэрен и Шин Юна) уже у всех на слуху, выиграла множество наград на различных азиатских музыкальных премиях и отыграла демонстрационный тур по США.









Louis Vuitton также открыл для себя группу — все пять участниц посетили круизное шоу 2020 года в Нью-Йорке и весенне-летнее шоу 2020 года в Париже. Неудивительно, ведь громкий, живой поп Itzy идеально сочетается с дерзкими модными заявлениями Николя Гескьера.





Itzy на показе Louis Vuitton

Сценические наряды Itzy состоят в основном из плиссированных юбок, коротких топов, гольфов и иногда аксессуаров в стиле БДСМ — типаж плохой школьницы. В клипах девушки также носят много блестящей одежды в стиле диско, а также современные хайповые бренды — например, в одном из роликов можно увидеть водолазку от Heron Preston.





А вот вне сцены участницы группы предпочитают менее откровенные наряды и часто появляются в объемных свитерах с капюшоном и кожаных куртках в сочетании с джинсами.

Джексон Ван

Джексон родом из Гонконга, но известность получил в качестве участника южнокорейского бойз-бенда GOT7. Ван также выступает соло и в 2018 году выпустил песню Fendiman, которая тут же стала хитом и возглавила чарт iTunes.





Джексон Ван

Это было начало коллаборации между артистом и модным брендом. В начале 2019 года Ван официально стал амбассадором Fendi в Китае, после этого он уже выпустил капсульную коллекцию для бренда и снялся в кампаниях. Свой хит он исполнил и в финале показа Fendi в рамках Недели моды в Милане в январе 2019 года.

















В 2017 году Джексон основал свою музыкальную компанию Team Wang, но не исключает, что под этим же названием вскоре будет запущен и модный бренд.





Недавно Джексон Ван также был назван лицом Cartier и Armani Beauty, снялся в рекламе adidas Originals.









Джексон Ван в колье от Cartier

В интервью американскому Vogue, говоря о собственном стиле, он отметил, что является большим поклонником черного цвета. Разнообразие в свои образы он вносит за счет аксессуаров — солнцезащитных очков, массивных украшений и головных уборов.

Айрин (Red Velvet)

Пэ Джу Хен, известная как Айрин, является лидером девичьей группы Red Velvet, но в мире моды она безусловная соло-звезда. Айрин — одна из самых влиятельных исполнительниц k-pop в том, что касается продвижения брендов.









На азиатском рынке даже существует выражение "эффект Айрин" — вещи, связанные с певицей, распродаются мгновенно! Бестселлером однажды стала даже книга, которую как-то заметили в руках Айрин. Ну а в моде этот эффект и вовсе приобретает грандиозные масштабы.









С 2019 года Айрин сотрудничает с брендом Miu Miu и уже стала героиней кампании #GirlinMiuMiu. Кадр с Айрин в белом платье стал вирусным — ни один пост бренда в твиттере не набирал столько лайков.





Blackpink

Девичья группа Blackpink (состоит из четырех участниц — Джису, Дженни, Розэ и Лисы), пожалуй, является самым сильным конкурентом BTS, когда речь заходит о том, как стиль k-pop покоряет мир. Недавно их клип How You Like That установил очередной рекорд, набрав 86,3 миллиона просмотров за 24 часа. Потеснили их потом именно BTS — их Dynamite за 24 часа собрал 101,1 миллиона просмотров!









Но недавно девушки снова пошли "в атаку" — выпустили клип Ice Cream вместе с Селеной Гомес, который уже произвел фурор в сети, и не в последнюю очередь благодаря стилю: в ярких декорациях солистки появляются в модных нарядах от Chanel, Moschino, Alessandra Rich, adidas, Namilia и других. А среди их аксессуаров есть украшения от Bvlgari, Tiffany & Co., Dior и Cartier. Розэ и Лиса также появляются в головных уборах от украинского бренда Ruslan Baginskiy.





Кадры из клипа Ice cream





Мир моды без ума от этой группы — девушек из Blackpink всегда можно было увидеть в первых рядах на показах самых топовых брендов. Дженни является амбассадором Chanel, Лиса — музой Эди Слимана (Celine), а Розэ в этом году стала лицом Saint Laurent.





ДженниРозэЛисаЛиса и Эди Слиман

