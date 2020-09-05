Как выбрать школу астрологии?

Вадим Карасев

Рассказывает Светлана Артемьева, астролог.

Астрология — это тренд на рынке услуг. По данным статистики, в месяц к астрологам обращается более 100 000 человек. Многие люди стремятся узнать больше о себе, понять, как действовать в сложной ситуации, определить, что их ждет в будущем. В поисковых системах яндекс и google консультацию астролога по разным запросам ищут более 500 000 человек, впечатляет, правда?

Поэтому нет смысла доказывать очевидную вещь: астролог — это интересная, востребованная профессия, которой, что не менее важно в наше время, вы можете заниматься удаленно.

И раз вы читаете эту статью, то вы уже приняли решение освоить эту новую профессию, а я, как начинающий астролог, помогу вам понять, как выбрать школу астрологии.

С чего же начать?

Опираясь на свой опыт поиска лучшей школы астрологии, я советую обратить внимание на следующие критерии.

1. Длительность обучения

Астрология, не важно, западная или ведическая, — древняя и сложная наука, поэтому лично у меня возникают подозрения, когда я вижу, как людям предлагают изучить астрологию за пару месяцев. Думаю, этого времени недостаточно для нормальной проработки всех необходимых тем и для усвоения знаний, а уж тем более для практических занятий. И подобные заявления уж очень напоминают банальный маркетинговый ход — «Получи все сразу в самые короткие сроки!». Так не бывает)

В то же время мне кажется странным в 2020 году тратить на изучение одной науки, даже такой сложной, несколько лет. Будем честны перед собой — кому пошли на пользу все 5 лет в высшем учебном заведении? Покажите мне того, кто все это время тратил исключительно на постижение знаний и оттачивание навыков, и я... пожму ему руку)

Думаю, в идеале в программе курса астрологии должно быть нечто среднее. С одной стороны — концентрат знаний и опыт преподавателей, отсутствие «воды», а с другой — достаточное количество модулей, тем и практических занятий, чтобы надлежащим образом освоить важные навыки и овладеть новой профессией.

2. Авторитетные преподаватели

Сейчас в интернете очень много авторских курсов чего бы то ни было, с акцентом на слове «авторских») Но что за этим стоит?

Часто начинающие астрологи с опытом гораздо меньшим, чем у меня, открывают свои астрологические школы, заманивая будущих учеников «авторским» подходом. На деле этот авторский подход часто оказывается стандартной учебной программой, «позаимствованной» на курсах, которые они едва успели окончить сами. Или еще хуже — нелогично соединенными кусками разных курсов, на которых успел побывать автор. И вот такое чудовище Франкенштейна вам продают как что-то уникальное и исключительно эффективное... Брррр!...

Мое мнение — это нечестно. Как можно обещать людям то, что не можешь им дать? Такая практика, популярная в политической среде, лично мне не по душе)

Качественная программа обучения должна быть разработана не только в соответствии со стандартами, но и на основе опыта настоящих профессионалов своего дела. Людей, чьи знания, умения и навыки подтверждены авторитетными учреждениями, а также многолетней практикой.

3. Поддержка учеников, направленная на заработок с астрологических консультаций

Давать знания, даже очень качественные, — это здорово, конечно, но в большинстве случаев (если вы не увлеченный энтузиаст-вундеркинд) этого недостаточно для полноценного освоения профессии астролога.

Я считаю, важно, когда школа астрологии заинтересована в том, чтобы не просто обучить, но и показать, как применять эти знания в жизни. Дать инструменты для продвижения себя как специалиста, научить проводить консультации, искать клиентов, делать так, чтобы клиенты возвращались и приводили новых.

Да, астрологические знания — это про духовность, тайну, но никто не отменял простых человеческих потребностей, для которых нужны деньги. Как это ни прозаично звучит, но кушать хочется всегда) И здорово, когда школа понимает это и дает поддержку на всем пути обучения.

Еще один важный момент по этой теме, который я ощутила на себе: очень круто, когда школа — это не просто учреждение образования, но и сообщество единомышленников, семья, где кураторы готовы прийти на помощь ученикам, а однокурсники общаются между собой если не как друзья, то хотя бы как добрые знакомые. Это очень мотивирует!

4. Гарантия окупаемости обучения

Ну тут все понятно — качественные знания стоят хороших денег, и хочется ощущать, что это инвестиция в свое будущее. А лучший способ это почувствовать — начать зарабатывать уже во время обучения, тем самым окупая его.

К сожалению, далеко не каждая школа может похвастаться тем, что ее ученики окупают курс, и тем не менее такие заведения есть. Некоторые даже гарантируют возврат денег, если курс не устроит ученика. Честно, меня подкупает такой подход)

5. Дополнительные программы в рамках обучения, направленные на улучшение жизни

Возникает резонный вопрос — а как начать зарабатывать, если ты сам еще учишься? По моему мнению, в достойных школах этому должно уделяться внимания не меньше, чем к программе обучения.

Очень здорово, когда в рамках обучения есть проекты, направленные на сплочение группы, на духовное развитие учеников, на помощь нуждающимся, благотворительность, на выход из зоны комфорта.

Сейчас в тренде геймификация. Это когда через игру участники оттачивают полученные знания. Искала долго. Нашла такой подход только в одной школе астрологии. Там есть игра, где начинающие астрологи проводят свои первые консультации, нарабатывая клиентскую базу и получая первые деньги за свои услуги. Это серьезно мотивирует на успех!

Так что советую вам обращать внимание на то, есть ли в школе что-то еще, кроме обучающей программы, а также входит ли в пакет обучения участие в дополнительных проектах.

6. Живые отзывы

Очень хорошо, когда вы сразу можете почитать отзывы о школе астрологии в интернете. А особенно круто, когда отзывы в основном положительные. Таких школ тоже, к сожалению, очень мало.

Советую обращать внимание на живые отзывы учеников об их опыте обучения в школе. Здорово, если указаны полное имя и фамилия человека, а также ссылка на соцсети — это дает вам возможность связаться с выпускником лично и узнать об их опыте все, что вам интересно.

7. Активные популярные соцсети

В современном мире уже лет 20 действует негласное правило: если вас нет в интернете, то вас нет нигде.

В 2020, когда свой аккаунт в Инстаграм есть даже у яйца, важно не просто присутствие в сети, но то, как именно себя позиционирует человек или компания.

Поэтому обязательно проверяйте соцсети интересующей вас астрологической школы. Обращайте внимание на то, как оформлена страница школы астрологии, как часто выходят публикации, сколько там подписчиков, насколько они активны, и, конечно же, на контент.

Почему это важно? То, каким образом школа астрологии представлена в сети, говорит о многом: насколько она популярна, как создатели видят свою миссию, вкладываются ли в дизайн, продвижение. И все это указывает на главное — отношение в своим ученикам.

Если школе астрологии важно дать не только знания ученикам в рамках программы, но и делиться важной информацией с подписчиками, просвещать людей в теме эзотерики, в конце концов, делать интернет лучше, размещая полезный и красивый контент, то это — согласитесь — располагает.

Вот такие критерии) Но это далеко не все, чем я хочу с вами поделиться.

Я составила для вас подборку из нескольких популярных астрологических школ, где всем желающим предлагают обучаться профессии астролога. Я основывала свои выводы на информации, представленной на официальных сайтах и соцсетях школ.

Давайте посмотрим, насколько они соответствуют самым важным, на мой взгляд, критериям:





Как выбрать школу астрологии? Краткий обзор популярных учебных заведений

А теперь — немного подробнее о каждой школе, чтобы вы имели представление о том, что вам предлагают на рынке эзотерических профессий, и могли самостоятельно решить, в какой астрологической школе хотели бы обучаться.

Астрологический институт Павла Глобы

На сайте института я нашла информацию о том, что обучение проводит лично Павел Глоба. Специализация института — авестийская астрология. Несмотря на громкое имя преподавателя, сайт не особо информативен и упаковка не вселяет уверенности качества.

По заявлению создателей института, будущие ученики смогут:

расширить свой кругозор;лучше понять себя и близких;строить свой гороскоп;выбирать благоприятное время;почерпнуть полезную информацию о Вселенной.

В эту школу проходит набор 1 курса на очное и 1 на заочное обучение. Для жителей Москвы возможно только очное (то есть, офлайн) обучение, программа включает в себя 3 курса.

Онлайн-институт астрологии «Лакшми-Амея» (Школа астрологии Лакшми)

Школа астрологии Лакшми делает ставку на многопрофильность, авторитетность преподавателей и поддержку учеников на всех этапах обучения.

Здесь обучают не только ведической, но и западной астрологии, а также нумерологии, хиромантии, Таро, финансовой психологии и другим направлениям. Обещают поддержку кураторов и кучу дополнительных проектов по продвижению и заработку.

Основной курс включает 8 модулей + дополнительные темы для углубленного пакета. Длительность обучения — 1 год, по окончанию курса дают сертификат.

В Институте Лакшми-Амея преподают учителя из Индии, настоящие брамины, на сайте заявлен даже профессор астрологии, имеющий звания в джйотиш. Его опыт в изучении астрологии — целых 52 года, меня впечатлил этот срок) Кстати, недавно школа Лакшми выиграла звание лучшей школы ведической астрологии в престижной международной премии сверхспособностей «Лотос».

Что важно и круто, это одна из немногих школ, где гарантируют окупаемость обучения, объясняют, как искать клиентов, проводить консультации, продвигать себя как специалиста и зарабатывать от 100 тысяч в месяц. То есть это не только обучение астрологии, но и продвижение личного бренда, многопрофильные знания, чтобы выпуститься известным астрологом.

Помните, рассказывала про геймификацию? Это та самая школа, где есть дополнительные игры и проекты в рамках обучения, направленные на зарабатывание денег, на прокачку сильных качеств и изменения жизни. Это подкупает.

На сайте есть отзывы учеников (в разделе «Школа Лакшми: отзывы»), которые улучшили жизнь с помощью обучения. В интернете также нашла много положительных отзывов, просто введите в поиске «институт лакшми амея отзывы» или «школа лакшми отзывы».

Школа Астрологии Светланы Будиной «AstroLogika»

Здесь ученикам предлагают обучаться 3 года по авторской методике астролога Светланы Будиной.

Трехлетний курс ведической астрологии в этой школе включает в себя:

1-й год «Ваш звездный портрет» — изучение базиса астрологии по своей натальной карте и картам близких;2-й год «Астролог-Я. Профессиональный» — практика консультирования;3-й год «Мастер-классы» — повышение квалификации, только для практикующих и консультирующих учеников.

На сайте есть несколько отзывов учеников курса.

Как видите, программа этой школы рассчитана на узких специалистов в астрологии и тех, кого не пугает длительное обучение.

Онлайн-школа Арины Устимовой «Elective.live»

В этой школе ученикам предлагают освоить профессию астролога за 3 месяца. Программа построена на авторской методике астролога Арины Устимовой, включает 3 пакета обучения на выбор.

Школа предлагает платный вебинар, бесплатный базовый курс, а также основную платную программу обучения, состоящую из трех модулей.

Создатели школы обещают ученикам самореализацию, решение жизненных проблем, ответы на сложные вопросы и дополнительный заработок на астрологии.

ASTROGREEN SCHOOL

Позиционирует себя как школа экологичной астрологии, что бы это ни значило) Здесь ученикам предлагают получить базовые знания по ведической астрологии, используя современный подход, а также дать углубленные знания по дробным картам. Срок обучения — 2 месяца.

Обучение идет по следующим направлениям:

Курс астрологии: Базовое погружение. На этом курсе вы получите всю базовую информацию, чтобы работать с натальной картой.Курс по дробным картам. Скрытые возможности и глубокий потенциал Личности и Души при помощи дробных картКурс по детскому гороскопу. Вам предлагают изучить особенности детских натальных карт.

Программа школы рассчитана на новичков и подойдет тем, кто хочет познакомиться с астрологическими знаниями, не погружаясь в тему глубоко.

Центр астрологии NeboLab

Эта школа предлагает базовый онлайн-курс классической натальной астрологии длительностью 6 месяцев. Основатель центра — астролог Ксения Прошина.

Курс включает 6 модулей, есть вариант самостоятельного обучения по записям последнего потока.

После курса ученикам предоставляется возможность стать практикующими астрологами, сменить сферу деятельности.

На сайте есть видеоотзывы учеников, прошедших курс.

Центр обучает натальной и прогностической астрологии, по окончанию курса ученикам выдаются именные сертификаты.

Как видите, выбрать астрологическую школу сложно, но возможно. Для этого достаточно уделить внимание критериям, которыми я с вами поделилась, и... прислушаться к своей интуиции!