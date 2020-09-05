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Клинические испытания вакцины от коронавируса в Москве займут до 6 месяцев

Клинические испытания вакцины от коронавируса в Москве займут до 6 месяцев

Продолжительность пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса в Москве может составить от двух до шести месяцев, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».

«Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — сообщил он.

По его словам, массовое промышленное производство вакцины от COVID-19 может начаться в декабре этого года или в январе следующего. Первые партии, вероятно, будут направлены для вакцинации групп риска. «Это и здравоохранение, и образование, и торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты, которые на передовой», — сказал градоначальник.

Он отметил, что массовая вакцинация, скорее всего, состоится в конце 2020 года или в начале 2021-го.

В Москве в эти дни начинается третья, финальная стадия клинических исследований отечественной вакцины от COVID-19. Прививку против вируса сделают 40 тысячам добровольцев.

Важно, что в этом этапе исследований примут участие пожилые люди, которые не допускались к испытаниям в дорегистрационный период, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. По его словам, по их результатам удастся понять, можно ли проводить массовую вакцинацию не только среди молодых людей, но и среди лиц старше 65 лет — особой группы риска и по заражению, и по вероятности тяжёлых и неблагоприятных исходов.

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По материалам: pnp.ru

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