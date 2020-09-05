Конец черной полосы: 3 способа быстрого изгнания препятствий

Вадим Карасев

В жизни любого человека во всех сферах всегда возникают непреодолимые проблемы, которые мешают, мучают и не дают идти дальше. Но есть 3 способа, которые позволят быстро изгнать препятствия любого характера.

Если у вас закралось чувство, что в жизни наступила черная полоса, вы не можете преодолеть преграды, а удача давно отвернулась о вас, то пришло время изгнать препятствия. Нельзя позволять трудностям портить ваше настроение и рушить планы. Воспользуйтесь 3 способами от экспертов сайта dailyhoro.ru, которые помогут прогнать проблемы прочь.

1. Изгнание неудач и проблем. Лучше проводить практику в солнечный день или воскресенье. Для ритуала потребуется желтая свеча, чашка и безопасное место, чтобы свеча могла догореть. Вырежьте на свече (можно обычным ножом или булавкой) знак удачи (подкову, солнце, клевер) — это поможет привлечь фортуну на свою сторону и быстрее разделаться с неприятностями. Закрепите прочно свечу в чашке и зажгите ее.

Изложите максимально подробно на листке свои проблемы, а написанное сожгите. Самое главное — пожечь лист от свечи. Есть и другой способ: все то же самое проделывается в мыслях. Разумеется, метод визуализации подходит тем, у кого хорошо развито воображение. Когда закончите, потушите свечу и зажигайте ее понемногу каждый день, пока та не догорит.

2. Заклинание, замораживающее препятствия. Чтобы в вашей жизни чаще происходило что-то хорошее, вы можете использовать аффирмации на успех, удачу и процветание, а также заклинание, призванное истреблять неудачи. Если вас преследуют трудности, а путь к цели кажется непроходимым из-за препятствий, и вы недовольны тем, как идут дела, возьмите что-нибудь, представляющее ваши проблемы, и поместите это в лоток для льда. Добавьте воды и положите в морозилку, прочитав следующие слова: «С этого момента и пока я этого не отменю, вы останетесь замороженными и безобидными для меня, холод не позволит вам мне навредить. Сказано-сделано».

Заморозка защитит от нападения событий, которые могут пойти вам во вред. Кроме того, вы можете заморозить не только препятствия, но и ситуацию, которая мешает личному благополучию. Когда беда миновала, заморозку просто выносят в мусорку.

3. Амулет силы и смелости. Порой мы все нуждаемся в приливе сил и мужества. Это нормально. Мы все желаем время от времени быть всесильными, особенно когда на нас наваливается череда неудач. Чтобы призывать силу, достаточно найти небольшой предмет, способный вселить чувство неуязвимости, защитить от невзгод и вернуть удачу. Это может быть старинный амулет, семейная реликвия, рисунок могущественной руны, драгоценный камень. Важно, чтобы вещица дарила вам приятные эмоции.

Зарядить амулет поможет карта силы из Таро и белая свеча. Положите выбранный предмет поверх карты, зажгите свечу и визуализируйте, как талисман поглощает мужественную силу карты и энергию огня. Носите амулет при себе, а в случае неприятностей крепко сжимайте его в правой руке.