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Крутые цитаты под фото в Instagram

Придумать цепкую и вместе с тем лаконичную подпись дляпоста или истории в Instagram – целое искусство. Если ваш запас креативностииссяк, воспользуйтесь нашими подсказками.77 подписей к фотоМне нужен шестимесячный отпуск. Два раза в год.Попробовал(а) быть нормальным однажды. Худшие две минуты в моей жизни.Шестнадцатилетки выигрывают Олимпиаду, а мы толкаем дверь, на которой написано «тяни».Ем салат и визуализирую шоколадный торт.Оказывается, некоторые безумцы едят свой завтрак, не выкладывая его в Instagram!Голоса в голове порой подкидывают такие идеи, что их просто невозможно игнорировать!Пятница – мое любимое слово.Все, чего ты хочешь, находится по другую сторону от страха.Люди, которые хорошо себя ведут, редко попадают на страницы учебников по истории. Не властный(ая), а имеющий(ая) лидерские качества. Сегодня мы живем так, будто никакого завтра не будет вовсе. «Можешь называть меня мечтателем, но я такой не один», – Джон Леннон, «Imagine». «Весь остальной мир был черно-белым, а мы – кричаще яркими», – Тейлор Свифт, «Out of the Woods». Не говори, что любишь меня. Скажи, что ты стоишь у порога моего дома с коробкой пиццы. Ты – все, что мне нужно для счастья. Ну, и еще шоколад. И вино. 99% моих носков без пары, но я никогда не видел(а), чтобы они ныли по этому поводу. Извини, у меня серьезный роман с моей пиццей. «Будь благодарен за то, что имеешь. Тогда ты получишь еще больше. Если же концентрироваться на том, чего у вас нет, вам всегда и всего будет не хватать», – Опра Уинфри. Важны не подарки, лежащие под новогодней елкой, а люди, стоящие вокруг. Дорогой Дедушка Мороз, давай не будем об этом. «И я думаю о том, как чудесен мир», – Луи Армстронг. Кажется, сегодняшняя погода вобрала в себя все сезоны воедино. «Люблю сезон цветения», – не сказал ни один аллергик на планете. Прямо сейчас я греюсь на солнышке и вдыхаю аромат роз. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Бип! 90% счастья и 10% солнечного ожога.
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По материалам: intrigue

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