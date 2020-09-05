Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Сентябрь можно назвать счастливым месяцем во всех смыслах этого слова. Удача в отношениях, браке или мимолетных увлечениях ждет каждого из нас. Главное — заметить приметы приближающейся любви.

Прожить эту неделю по инерции не получится — события в самых разных сферах жизни будут стремительно меняться. Астрологи советуют контролировать свои эмоции: может показаться, что с личной жизнью до обидного не везет, но на самом деле это обычное несоответствие реальности и желаний. Сейчас имеет смысл полностью сосредоточиться на выстраивании близких связей, чтобы не переживать досадные чувства — они только усугубят положение вещей. Если хотите начать роман, улучшить отношения в паре или спасти союз от разрыва, скорее настраиваетесь на позитив.

Овен

Эта неделя обещает подарить влюбленным Овнам надежду на исполнение желаний: высоки шансы, что пассия проявит ответные чувства или как минимум перестанет говорить туманными намеками и расставит все точки над i. Семейным представителям Знака астрологи советуют взять инициативу в свои руки — организовать свидание или предложить обсудить проблемы в отношениях, — иначе возможность добиться того, о чем давно мечталось, пропадет впустую. Стоит быть настойчивее и не упускать свое счастье из рук.

Телец

Одиноким Тельцам звезды спешат подарить начало отношений, которые окажутся очень выгодными в чувственном, духовном и материальном плане. Есть вероятность, что с этим человеком получится организовать успешный коммерческий проект или достичь какой-то финансовой цели. Окольцованные Тельцы должны избегать споров, особенно на повышенных тонах. Любая попытка убедить партнера в своей правоте быстро перерастет в перепалку с оскорблениями, и выстроить конструктивный диалог не получится аж до октября.

Близнецы

Любовный гороскоп предупреждает Близнецов: неделя принесет что-то неожиданное. Кто-то, связанный с Близнецами по линии сердца, приятно их удивит. Возможно, звезды намекают на дорогой подарок, положительные эмоции или шокирующие новости. Так или иначе, это заставит Близнецов удивиться и просиять от радости. Самое главное — уделить партнеру, в том числе и потенциальному, чуть больше внимания, чем обычно: неделя отлично подходит для теплого общения. Рядом со второй половинкой можно получить заряд энергии на две недели вперед.

Рак

Одинокие Раки на этой неделе подпустят к себе кого-то только в экстренном случае — например, если у них нет моральных сил дальше нести бремя одиночества. Если такой нужды нет, астрологи советуют не реагировать на чужие ухаживания — это не принесет ничего стоящего. Влюбленным Ракам предстоит раскрывать свои таланты через любовь, совместные творческие занятия или даже через споры, в которых, как известно, рождается истина. Однако следует избегать взаимных обид: они долго не забудутся.

Лев

Если Львы чего-то давно ждут в любви, на этой неделе они этого дождутся. С понедельника события начнут развиваться в позитивном ключе, поэтому Львы, которые надеялись встретить своего идеального партнера, имеют все шансы начать перспективные отношения. А те Львы, что томились в ожидании внимания и серьезных шагов от любимых, могут рассчитывать на них. Эта неделя — время больших любовных перемен, когда гороскоп указывает на возможность позитивных перемен в личной жизни.

Дева

Свободных Дев звезды могут свести с тем, с кем у них идеальная астрологическая совместимость. Этот человек обещает подарить личностные открытия, внутреннюю гармонию и надежды на счастливое будущее. Девам, у которых уже есть спутник жизни, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют: помните, что сейчас компромисс и терпение — самый верный образ действий, а упреки и критика способны разрушить даже самые крепкие отношения. Соответственно, рекомендуется держать партнера в тонусе, удивлять его и избегать споров.

Весы

Наступающая неделя может стать довольно трудной, особенно для Весов, которые на данный момент находятся в неопределенности. Звезды указывают на опасность появления разлучницы или конкурента в любви. Обратит ли партнер Весов внимание на нового претендента, зависит во многом от того, получает ли он достаточно тепла и ласки в отношениях. В момент кульминации конфликта Весам необходимо проявить максимум сдержанности: любой ревнивый упрек увеличит пропасть недопонимания.

Скорпион

Скорпионам, воодушевленным энергией планет, на этой неделе вдруг захочется создать семью, а потому на какое-то время на первое место выйдет личная жизнь и, если это необходимо, осознанный выбор партнера, морально готового к серьезным отношениям. В ход можно пустить интернет-ресурсы, кодовые фразы для соблазнения, советы знакомых и родни. Скорпионам, которые уже создали семью, астрологи советуют совместно со второй половинкой найти занятия, которыми они вместе еще не занимались, — это поможет раскрыть творческий и чувственный потенциал.

Стрелец

Неделя с 7 по 13 сентября — отличное время для Стрельцов. Тем, у кого есть партнер, звезды предлагают наслаждаться идиллией в отношениях со второй половинкой. Это время взаимных уступок, тихого счастья и совместных планов. Фантазировать и грезить о счастливой жизни вместе с любимым человеком будет легко и приятно. Более того, мечты, какими бы они ни казались фантастическими, со временем способны претвориться в жизнь. Одиноким Стрельцам также не стоит оставаться в стороне: никакие трудности недели не смогут лишить их права на счастье.

Козерог

Одиноким Козерогам звезды сулят знакомство, которое изменит их, как не меняло до этого ни одно чувство. Вполне возможно, что под действием сильных эмоций придет переоценка ценностей. Новые отношения обогатят не только в эмоциональном, но и моральном плане. Счастливые в браке Козероги должны приготовиться к тому, что на этой неделе произойдет много разговоров, которые они давно избегали. Не стоит бунтовать: сейчас куда важнее сделать все, чтобы любимый человек увидел вашу заинтересованность в решении совместных проблем.

Водолей

На этой неделе Водолеи почувствуют сильную тягу к уютному семейному досугу, и астрологи советуют не сдерживать свои порывы. Если есть любимый человек, стоит провести с ним как можно больше уютных вечеров. Общайтесь много, насколько хватит сил, — можно даже непрерывно. А в качестве романтических инструментов потребуются хорошие фильмы, теплый плед, приятные напитки и романтическая музыка. Тем, кто пока находится в поиске, следует присмотреться к близкому окружению: есть вероятность, что дружба перерастет во что-то большее.

Рыбы

Свободных Рыб в начале сентября ждет реальный или виртуальный роман — с тем, кто уже давно привлекает внимание на работе или с кем по долгу службы сведет судьба. Такой тандем позволит найти друг в друге точку опоры, наполниться силами и загореться совершенно новыми целями. Семейных представителей Знака ждет неделя страсти и необычных открытий. В разговорах на откровенные темы любимый человек раскроет тайны своей души, которые до этого скрывал.