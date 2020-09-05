Меркурий в Весах 5 сентября 2020 года: что Знакам Зодиака пора поменять в жизни

Вадим Карасев

В субботу, 5 сентября, Меркурий перейдет из Знака Девы в более сбалансированный Знак Весы. И как говорят астрологи, мы также должны постараться уделить минутку и найти баланс в нашей жизни.

Меркурий в Знаке Весы принесет с собой ощущение стабильности. Жизнь станет мягче, напряжение спадет, вернется душевный покой, оживет фантазия, возрастет креативность. Рассказываем, какие именно перемены ждут разные Знаки Зодиака во время движения Меркурия по Весам, и на какие сферы жизни стоит обратить особое внимание.

Овен

Внезапно для себя Овны могут ощутить, что вся энергия, которую они привыкли тратить на себя, начнет уходить в другое русло — а именно в сферу отношений. На первый план выйдет общественная деятельность и расширение авторитета. Однако при этом очень важно проанализировать и проверить отношения на токсичность чтобы понять, какие люди заслуживают того, чтобы остаться в жизни, а какие — нет.

Телец

Меркурий принесет Тельцам желание перемен. 5 сентября может стать хорошей отправной точкой для того, чтобы начать движение по новой траектории и незнакомым маршрутам. Астрологи советуют наполнить жизнь новой рутиной. Важно не спешить: перемены, начатые сейчас, будут уверенно менять жизнь к лучшему еще долгие годы.

Близнецы

С наступлением осени Близнецы могут ощутить спад активности, но Меркурий в Весах «встряхнет» и вернет к жизни. Прекрасные перспективы расцветут в сфере личных отношений: пришло время флиртовать и показывать себя с нежной стороны. Команда сайта dailyhoro.ru советует добавить нотки романтики и оживить свои отношения.

Рак

Меркурий всегда начинает действовать немного иначе после перехода в другую обитель, то же самое произойдет и внутри представителей Рака. Внутренние убеждения, установки, ценности могут сейчас поменяться. Важно принять эти метаморфозы и трансформации — они предвестники внутреннего роста и развития.

Лев

Меркурий в Весах раскроет Львам глаза. Они могут заметить, что окружающие люди поступают неэтично или неправильно. Но сейчас будет опасное время, чтобы высказывать недовольство вслух и осуждать чужие решения. Куда важнее будет защитить собственную репутацию и сохранить оптимистичный взгляд на вещи.

Дева

Поскольку Меркурий вышел из Знака Девы, самим Девам можно немного расслабиться. С переходом покровителя в Весы придут большие энергетические перемены в жизни, и следует сконцентрироваться на том, что удается лучше всего: быть организованными и последовательными. Особенно это пригодится в финансовой сфере.

Весы

Переход Меркурия очень важен для всех представителей Знака Весы. Астрологи советуют побаловать себя чем-то приятным и посвятить время личным делам. Период с 5 по 27 сентября станет отличным моментом, чтобы отвлечься от водоворота ежедневной рутины и проникнуться атмосферой гармонии, которая подарит долгожданный отдых уму и телу.

Скорпион

Меркурий в Весах отмечает тот временной промежуток, когда планета приближается к созвездию Скорпиона, и его представители начинают видеть и понимать себя гораздо лучше, чем обычно. Но на свет выйдут как положительные качества характера, так и слабые стороны личности. К себе нужно отнестись с любовью и принять свои недостатки, тогда этот период подарит духовный рост.

Стрелец

Переход Меркурия в Весы принесет Стрельцам новые возможности, которые могут перерасти в крепкий успех. Есть шанс достичь поставленных целей, получить новый опыт и, самое главное, испытать удовольствие от работы. Гордость собой и своими успехами — лучшая пища для души, поэтому стоит открыть дверь переменам.

Козерог

Гармонично настроенный Меркурий может запустить процесс карьерного роста Козерогов, поэтому астрологи советуют уделить повышенное внимание профессиональной деятельности. Свежие идеи, новые предложения и проекты могут потребовать серьезных усилий, но не стоит пасовать — в конце Меркурий щедро за это вознаградит.

Водолей

Под влиянием Меркурия в Весах Водолеям может показаться, что почва уходит из-под ног, но не стоит опускать руки и бить тревогу. Астрологи советуют уделить чуть больше времени духовным практикам и достигнуть единства со Вселенной. Концентрация на себе и потребностях своей души поможет провести сложный период с пользой для себя.

Рыбы

Рыбам будет важно вспомнить, какие цели они ставили перед собой в новом году, ведь наступающие недели отлично подойдут для закрытия старых гештальтов и реализации смелых планов. Меркурий в Весах позволит проявить себя и выступить со своими инициативами, зарядив их на успех и процветание.