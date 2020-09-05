Муниципалитеты будут выявлять неучтённых в ЕГРН владельцев земельных участков

Алексей Вольцев

Органы местного самоуправления предлагают наделить правом выявлять правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости и вносить эти сведения в кадастр недвижимости ЕГРН. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях около 25 млн ранее учтённых объектов недвижимости. В частности, полной актуальной информации нет в правоустанавливающих документах о правообладателях, зарегистрированных, ещё в начале 90-х годов прошлого века. А при отсутствии полной информации о собственнике земельного надела в ЕГРН, неизбежно будут возникать трудности при проведении сделок с землёй. Также будет проблематично решать вопросы о согласовании местоположения границ земельных участков, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому авторы законопроекта предлагают закрепить механизм внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о хозяевах ранее учтённых земельных наделов. Согласно документу, выявлением собственников, не зарегистрированных в ЕГРН, будут заниматься органы местного самоуправления. Они получат право получения соответствующей информации у других органов публичной власти, а также смогут пользоваться своими архивами.

Согласно пояснительной записке, документ не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов со стороны правообладателей. Но при этом повысит защиту прав собственности и эффективность налогообложения недвижимого имущества, утверждают авторы инициативы.

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