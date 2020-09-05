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На торги выставили самую дорогую монету в мире

На торги выставили самую дорогую монету в мире
8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. В 2013 году он был продан за 10 миллионов долларов и может установить новый рекорд стоимости, сообщает CNN.

Монета с женским профилем — изображение Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь, — была первым отчеканенным долларом. Скорее всего, его держал в руках президент США Джордж Вашингтон.

Всего было выпущено 1758 таких монет, до нас дошло около 130. Они не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам и почетным гражданам США. Запас драгоценных металлов в Америке после войны с Англией был ослаблен и выпуск таких денег был скорее имиджевым шагом, направленным на поддержание авторитета молодой самостоятельной страны.

# В мире
По материалам: ria.ru

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