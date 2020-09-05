На закупку лекарства от лейкоза направят более 273,5 млн рублей

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России лекарства для лечения детей с лейкемией. Такое постановление кабмина вступает в силу 5 сентября.

Препарат «Онкаспар» производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тысячи упаковок лекарства. На эти цели Правительство выделило более 273,5 млн рублей. Закупкой и ввозом препарата занимается один из московских заводов.

Субсидия из федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные с доставкой, хранением, уплатой налогов и таможенных сборов.

Напомним, что в декабре 2019 года Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввозить в Россию препараты, не зарегистрированные в нашей стране, по решению врачебной комиссии. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила ввоза в страну незарегистрированных медикаментов для лечения тяжелобольных людей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.