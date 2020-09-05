На "женской акции" в Минске заметили флаги других стран

Алексей Вольцев

Участники женской акции оппозиции, проходящей в субботу в Минске, по просьбе организаторов мероприятия принесли с собой флаги других стран.

Утром в белорусских оппозиционных Telegram-каналах появились анонсы новых акций солидарности в поддержку задержанных ранее в белорусской столице манифестантов.

Их организаторы, как признались журналистам участники мероприятия, попросили демонстрантов взять с собой флаги других государств и плакаты на иностранных языках. Такую просьбу они объясняли необходимостью обращения к мировому сообществу.

данным корреспондента РИА Новости, участники акции, преимущественно девушки, принесли с собой флаги Албании, США, Германии, Израиля, Италии, а также традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг, который используется общественно-политическими объединениями, находящимися в оппозиции к действующей власти.

В рядах демонстрантов была замечена девушка, несшая в руках два маленьких флажка – России и бело-красно-белый.

Милиция и сотрудники в штатском просят протестующих разойтись.