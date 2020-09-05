Неудобные вопросы о Навальном, вакцинанция от коронавируса, шоу дронов: о чем пишут в Телеграме 4 сентября

Вадим Карасев

Ruposters приготовил обзор постов популярных телеграм-каналов о произошедшем в мире 4 сентября.

Канал "Пул Первого" анонсировал публикацию в белорусской прессе деталей переговоров властей Польши и Германии о Навальном, о которых Александр Лукашенко говорил накануне. По данным канала, сами записи, перехваченные белорусскими военными, будут переданы телеканалам. "Поэтому, как бы многие ни "любили" отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно", — обещает канал.

Сергей Собянин рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса. По словам мэра Москвы, это придало ему уверенности. Градоначальника цитирует канал "Без комментариев".

Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина [от COVID-19], я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше.

Министр обороны России Сергей Шойгу тоже воспользовался российской вакциной. Канал "Номенклатура" выложил видео, как это было.

Юрист Илья Ремесло в своем канале задал пять неудобных вопросов сторонникам Алексея Навального. Он поинтересовался, зачем российские власти согласились выпустить блогера на лечение в Германию вопреки закону, ведь он находится под подпиской о невыезде и не имеет права покидать страну. Почему в качестве яда был выбран, как утверждает Берлин, именно "Новичок", с которым у России и без того хватало проблем после истории со Скрипалями, которые, кстати, тоже выжили. И как Навальный выжил, если принял отравляющее вещество внутрь, а если применение было наружное, то почему никто больше не пострадал, ведь "Новичок" — это боевой отравляющий газ? Ремесло также отметил, что история с "отравлением" Навального сейчас, когда его рейтинг находится на уровне статистической погрешности, выгодна только ему самому для поднятия этого самого рейтинга. Задался юрист вопросом и о том, почему сторонники блогера не рассматривают вариант провокации западных спецслужб для давления на Россию, что и начало в итоге происходить.

Канал "Толкователь" выложил карту Европы, на которой отражено распределение средств между странами ЕС на восстановление экономики от урона, полученного в пандемию. На ней заметно, что страны Северной и Центральной Европы остаются донорами для Южной и Восточной. Примечательно также, что 5-миллионная Ирландия при расчете на душу населения поделилась с партнерами большей суммой, чем 83-миллионная Германия. Население стран отличается в 16,5 раз, а вот взнос — всего в 8,5 (€133,3 млрд против €15,7 млрд).

Канал Open China выложил видео из китайского Чунцина, затопленного в конце августа. Передвигаться по городу стало возможно только на монорельсовом транспорте.

Жители Петербурга увидели невероятное представление: в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в небо над городом поднялись 2200 дронов, которые выстраивались в различные фигуры и создавали "живые" картины. Видео с мероприятия выложил канал "RT на русском".

