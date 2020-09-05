Поезда метро нового поколения "Москва-2020" представили в столице
В российской столице представили новые метровагоны "Москва-2020" – презентация состоялась в электродепо "Митино". В течение трех лет планируется довести их долю в подвижном составе до 80%.
В настоящий момент свыше половины московских метропоездов можно считать новыми моделями. "Москва-2020" по характеристикам и удобству для пассажиров превосходит всех их, а после закупки 1300 единиц вагонов московский метрополитен станет самым "молодым", отметил мэр Сергей Собянин.
Среди особенностей новых поездов: ширина дверей увеличена на 15%, межвагонный переход – на 57%, внутри установлены увеличенные тач-экраны для построения маршрута, новые информационные дисплеи, число USB-разъемов увеличено в пять раз, теперь они присутствуют в каждом сиденье. Снаружи вагонов смонтированы маршрутные табло, снижен уровень шума.
Ожидается, что в 2023 году средний возраст вагонов в столичном метрополитене составит 10 лет (сейчас этот показатель составляет 15 лет). Помимо обновления "подземки", обновят наземную железную дорогу, трамваи и парк электробусов.