Поезда метро нового поколения "Москва-2020" представили в столице

Вадим Карасев

В российской столице представили новые метровагоны "Москва-2020" – презентация состоялась в электродепо "Митино". В течение трех лет планируется довести их долю в подвижном составе до 80%.

В настоящий момент свыше половины московских метропоездов можно считать новыми моделями. "Москва-2020" по характеристикам и удобству для пассажиров превосходит всех их, а после закупки 1300 единиц вагонов московский метрополитен станет самым "молодым", отметил мэр Сергей Собянин.

Сегодня уже 60 процентов всего состава Москвы — это новые поезда. Разных типов, разных поколений, но это новые поезда. И сегодня мы принимаем новый поезд “Москва-2020”, который по своим параметрам во многом лучше предыдущих поездов. И за три года мы должны получить около 1300 вагонов “Москва-2020”, что до 80 процентов обновит парк московского метро новым подвижным составом. Московское метро будет самым современным и молодым среди мировых городов.

Среди особенностей новых поездов: ширина дверей увеличена на 15%, межвагонный переход – на 57%, внутри установлены увеличенные тач-экраны для построения маршрута, новые информационные дисплеи, число USB-разъемов увеличено в пять раз, теперь они присутствуют в каждом сиденье. Снаружи вагонов смонтированы маршрутные табло, снижен уровень шума.



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Ожидается, что в 2023 году средний возраст вагонов в столичном метрополитене составит 10 лет (сейчас этот показатель составляет 15 лет). Помимо обновления "подземки", обновят наземную железную дорогу, трамваи и парк электробусов.