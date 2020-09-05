Появилось фото больного Валентина Гафта

Алексей Вольцев

Знаменитый советский и российский актер Валентин Гафт находится не в лучшем состоянии последний год после пережитого инсульта. Его жена Ольга Остроумова сообщает, что муж практически не встает с постели, разговаривает «без звуков», а близким пришлось адаптироваться и научиться понимать его. Грандиозные празднования юбилея также были отменены по желанию пары супругов.

«Он глубоко больной человек и никаких эмоций ему нельзя, чтобы не поднялось давление. Приедут дети, внуки и наша замечательная помощница, которая с Валентином Иосифовичем все время»,

— говорила она в интервью перед праздником.

Один друг все же хотел навестить старого приятеля Гафта и поздравить с такй знаменательной датой, однако, Ольга не пустила его, о чем он возмущенно рассказал изданию «Собеседник».

«Мне медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту… мне кажется, это перебор»

Как бы то ни было, Остроумова старается ради здоровья мужа, хотя многие друзья считают, что общение с близкими пошло бы Гафту на пользу.

После большого интереса СМИ к актеру, появившемуся за последнюю неделю, СМИ обнародовали фото больного Валентина Гафта. Многие пользователи с сожалением смотрят на этот снимок, говоря, что возраст не щадит никого.





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