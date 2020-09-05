При взрыве мечети в Бангладеш погибли 16 человек
Сегодня, 17:20 Влада Некрасова
По меньшей мере 16 человек погибли при взрыве газа в мечети в городе Нараянгандж, Бангладеш, еще 37 человек госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП произошло вечером 4 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва стало скопление в мечети газа после утечки из трубопровода. Взрыв произошел, когда кто-то попытался включить кондиционер.
По имеющимя данным, 16 человек, включая семилетнего ребенка, скончались от полученных травм. Еще 37 пациентов с ожогами до 90% площади тела госпитализированы.
Ранее сообщалось, что не менее 230 человек пострадали в результате взрыва баллона с хлором на западе Ирана.
По материалам: pnp.ru