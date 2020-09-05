Пушилин приказал уничтожить укрепления ВСУ под Горловкой.

Алексей Вольцев

Глава ДНР Денис Пушилин Пушилин отдал приказ вооруженным силам Республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным под Горловкой.

В заявлении, размещенном 5 сентября Telegram-канале лидера страны указывается, что данные сооружения возведены в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия.

«С момента моего заявления от 28 августа 2020 года мы предпринимали усиленные попытки убедить украинскую сторону устранить допущенные ею позиционные нарушения согласованных 22 июля 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — пишет Пушилин.

Он подчеркнул, что на переговорной площадке в Минске и посредством координационного механизма согласно пункту «д» дополнительных мер донецкая сторона неоднократно указывала на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия.

«Кроме того, мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право задействовать пункт „е“ дополнительных мер и устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого. Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены», — указывает лидер ДНР.

На официальном сайте главы республики также размещено его заявление, в котором он оповещает, что утром 7 сентября по незаконным украинским сооружениям будет открыт огонь

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом „е“ дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы — район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)», — приводит текст заявления агентство ДАН.

Отмечается, что официальное уведомление о данном решении будет направлено представителями ДНР в Контактной группе, а координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — заключил Пушилин.

Лидер страны призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

Напомним, что 28 августа Глава ДНР потребовал от Киева до 22:00 часов 3 сентября устранить нарушение дополнительных мер контроля перемирия в районе поселка Шумы к северо-западу от Горловки.

Как сообщало ИА Newstes, официального ответа с украинской стороны не последовало, зато была реакция украинских карателей из 503-го отдельный батальона морской пехоты. «Приходи, ломай, мы ждем!».

Правда из этого заявления нельзя понять, останутся ли бравые украинские морпехи на своих позициях в Шумах, когда по ним откроют огонь. Или предпочтут ждать в другом месте.