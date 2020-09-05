Пушилин приказал уничтожить укрепления ВСУ под Горловкой.
Глава ДНР Денис Пушилин Пушилин отдал приказ вооруженным силам Республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным под Горловкой.
В заявлении, размещенном 5 сентября Telegram-канале лидера страны указывается, что данные сооружения возведены в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия.
Он подчеркнул, что на переговорной площадке в Минске и посредством координационного механизма согласно пункту «д» дополнительных мер донецкая сторона неоднократно указывала на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия.
На официальном сайте главы республики также размещено его заявление, в котором он оповещает, что утром 7 сентября по незаконным украинским сооружениям будет открыт огонь
Отмечается, что официальное уведомление о данном решении будет направлено представителями ДНР в Контактной группе, а координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.
Лидер страны призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.
Напомним, что 28 августа Глава ДНР потребовал от Киева до 22:00 часов 3 сентября устранить нарушение дополнительных мер контроля перемирия в районе поселка Шумы к северо-западу от Горловки.
Как сообщало ИА Newstes, официального ответа с украинской стороны не последовало, зато была реакция украинских карателей из 503-го отдельный батальона морской пехоты. «Приходи, ломай, мы ждем!».
Правда из этого заявления нельзя понять, останутся ли бравые украинские морпехи на своих позициях в Шумах, когда по ним откроют огонь. Или предпочтут ждать в другом месте.