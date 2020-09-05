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Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета

Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Президент России Владимир Путин заявил, что внесение в Конституцию РФ поправок о статусе Госсовета было призвано затвердить этот инструмент в основном законе страны, легализовать его и придать ему большую значимость, поскольку практика работы этого органа власти показала его востребованность.

"Мне кажется, именно потому что работает. И практика использования, применения этого органа власти показала, что эта практика востребована и сам этот орган власти востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", – заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 24", говоря о том, зачем потребовалось закреплять статус Госсовета в Конституции РФ, учитывая, что этот механизм и так сейчас работает.

Президент уверен, что "это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает, затверждаем это и используем этот инструмент в будущем".

# Политика
По материалам: ria.ru

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