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Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии

Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в Сирии по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на территориях провинции Идлиб, где создана зона деэскалации, сообщил журналистам заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.

"Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования триасы М-4. В ходе тренировки отрабатываются вопросы взаимодействия и координации сил и средств, привлекаемых непосредственно к патрулированию", - сказал он.

Он добавил, что в ходе тренировки также отработаны вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну. "Также немалое внимание при проведении тренировки уделяется отработке практических действий личного состава совместного патруля при столкновении с группами незаконных вооруженных формирований, обстреле колонны патруля из различного вооружения, а также санитарная эвакуация личного состава поврежденной техники. По результатам взаимодействия можно отметить, что военнослужащие двух стран достигли понимания и единого замысла действий", - отметил Поляков.


Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым - при жаре в 46 градусов, в движении на бронемашинах, а все военные были в полной экипировке.

# В мире
По материалам: ria.ru

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