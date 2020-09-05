Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
"Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования триасы М-4. В ходе тренировки отрабатываются вопросы взаимодействия и координации сил и средств, привлекаемых непосредственно к патрулированию", - сказал он.
Он добавил, что в ходе тренировки также отработаны вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну. "Также немалое внимание при проведении тренировки уделяется отработке практических действий личного состава совместного патруля при столкновении с группами незаконных вооруженных формирований, обстреле колонны патруля из различного вооружения, а также санитарная эвакуация личного состава поврежденной техники. По результатам взаимодействия можно отметить, что военнослужащие двух стран достигли понимания и единого замысла действий", - отметил Поляков.
Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым - при жаре в 46 градусов, в движении на бронемашинах, а все военные были в полной экипировке.