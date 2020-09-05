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Швеция отказалась выступать против «Северного потока — 2» из-за Навального

Швеция отказалась выступать против «Северного потока — 2» из-за Навального

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал противников строительства газопровода «Северного потока-2» соблюдать международное право.

В своем интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава шведского правительства напомнил, что его страна дала разрешение на строительство газопровода еще в 2018 году.

«Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство) „Северного потока 2“. Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось», — сказал политик.

Он также указал на необходимость проведения «независимого и достоверного расследование» причин госпитализации Алексея Навального. Левен заявил, что «Россия обязана привлечь виновных к ответственности».

Напомним, что 1 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на существующие санкции со стороны США и угрозы Вашингтона о применении новых ограничений.

Однако уже 2 сентября правительство Германии выступило с заявлением, согласно которому специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

По этому поводу сразу же последовало новое заявление Меркель, в котором она потребовала объяснений от российского правительства.

Одновременно с этим в Бундестаге от некоторых депутатов прозвучали требования к правительству ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за «дела Навального».

Как сообщало ИА Newstes , эти призывы очень быстро нашли поддержку в Киеве — глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Западу следует пересмотреть политику относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также мы сообщали, что представители немецкого бизнеса заявили о миллиардных убытках, которые понесут европейские компании в случае срыва данного проекта.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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