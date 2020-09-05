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Сильнейший за полвека тайфун подарил жителям Владивостока горы морских деликатесов

Сильнейший за полвека тайфун подарил жителям Владивостока горы морских деликатесов

Шторм во время тайфуна "Майсак" выбросил на побережье Владивостока огромное количество морских гребешков, устриц, мидий и других моллюсков, сообщает "Россия 24".

Десятки местных жителей вышли на берег Уссурийского залива, чтобы набрать морских деликатесов. Моллюсков оказалось настолько много, что люди набирали их в пакеты и ведра, прямо на месте очищали от панцирей, чтобы заморозить впрок.

"Майсак" стал самым мощным для Владивостока тайфуном за последние полвека, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за стихии более 40 тысяч человек остались без электричества, занятия в школах отменены.

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По материалам: uposters.ru

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