Сильнейший за полвека тайфун подарил жителям Владивостока горы морских деликатесов
Сегодня, 16:30 Вадим Карасев
Шторм во время тайфуна "Майсак" выбросил на побережье Владивостока огромное количество морских гребешков, устриц, мидий и других моллюсков, сообщает "Россия 24".
Десятки местных жителей вышли на берег Уссурийского залива, чтобы набрать морских деликатесов. Моллюсков оказалось настолько много, что люди набирали их в пакеты и ведра, прямо на месте очищали от панцирей, чтобы заморозить впрок.
"Майсак" стал самым мощным для Владивостока тайфуном за последние полвека, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за стихии более 40 тысяч человек остались без электричества, занятия в школах отменены.
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По материалам: uposters.ru