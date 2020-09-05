Сильнейший за полвека тайфун подарил жителям Владивостока горы морских деликатесов

Вадим Карасев

Шторм во время тайфуна "Майсак" выбросил на побережье Владивостока огромное количество морских гребешков, устриц, мидий и других моллюсков, сообщает "Россия 24".

Десятки местных жителей вышли на берег Уссурийского залива, чтобы набрать морских деликатесов. Моллюсков оказалось настолько много, что люди набирали их в пакеты и ведра, прямо на месте очищали от панцирей, чтобы заморозить впрок.



"Майсак" стал самым мощным для Владивостока тайфуном за последние полвека, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за стихии более 40 тысяч человек остались без электричества, занятия в школах отменены.

1/42/43/44/4