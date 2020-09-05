"Стало ключевым". Путин назвал самый важный вопрос в борьбе с COVID

Алексей Вольцев

. В период борьбы с коронавирусом в России ключевым стал вопрос координации действий, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета, которая функционировала в рамках субординации, при главенствующей роли правительства, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Возник очень важный вопрос: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровнях? Это стало ключевым моментом в организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мною решение создать рабочую группу Госсовета", – заявил Путин.

По словам президента РФ, с помощью Госсовета удалось решить вопрос координации в новых и сложных условиях борьбы с распространением пандемии. Владимир Путин подчеркнул, что заслугой этому послужил и тот факт, что орган работал "не сам по себе", а под руководством правительства России.

сообщило, как мэр Москвы отреагировал на сообщения о "начале" второй волны COVID-19 в России.