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Трамп будет следить за ситуацией с Навальным: события ночи 5 сентября

Трамп будет следить за ситуацией с Навальным: события ночи 5 сентября

Соединенные Штаты будут внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в своем выступлении президент США Дональд Трамп. При этом Трамп подчеркнул, что у него пока нет доказательств того, что российские власти могут иметь отношение к ситуации. Ранее официальный Берлин заявил, что Навального якобы отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Дания будет настаивать на обсуждении санкций в отношении России после ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил 4 сентября датский министр иностранных дел Йеппе Кофод, подводя итоги встречи представителей стран НАТО. «Союзники по НАТО едины в осуждении чудовищной атаки с использованием нервно-паралитического агента в отношении Навального», — написал Кофод в Twitter.

По мнению госсекретаря США Майка Помпео, при создании вакцины от Covid-19 Россия и Китай стремились не к медицинскому, а к политическому прорыву. Поэтому мир должен внимательно изучить российскую и китайскую вакцины, чтобы избежать «большего бедствия», заявил дипломат.

Пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Комментируя ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в России, он заявил, что видит позитивную динамику.

Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Черным морем. Российские военные обнаружили стратегические бомбардировщики В-52Н американских ВВС над нейтральными водами. Они приближались к российской границе.

По меньшей мере 230 человек отравились в результате взрыва баллона с хлором на северо-западе Ирана. Баллоны находились в кузове грузовика, и один из них взорвался в процессе транспортировки.

Накопленные Россией валютные резервы делают страну неуязвимой к давлению Запада. Об этом в своей статье заявил старший бизнес-редактор газеты немецкого издания Die Welt Хольгер Цшэпитц. РФ за время кризиса значительно нарастила свои резервы, утверждает Цшэпитц. Недавно их объем достиг рекордного уровня — 600 миллиардов долларов.

Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся экономические спецмеры. В расширенный список включены экс-президент Украины Петр Порошенко, солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук и еще несколько человек. Это замораживание безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РФ.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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