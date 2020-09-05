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Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам

Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства – это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования.

"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела… Это будет рекорд по ВВП и другим (показателям)", - заявил Трамп на пресс-конференции.

"Следующий год будет лучше, чем прошлый (2019-й год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", - добавил президент.


Оптимизм Трампа, очевидно, отчасти связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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