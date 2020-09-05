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Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на прогулке в Нью-Йорке

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на прогулке в Нью-Йорке

Выходы 34-летней Ирины Шейк из дома напоминают о дефиле, по которым многие уже успели соскучиться. Российская супермодель, живущая в Нью-Йорке, регулярно попадает в объективы папарацци на прогулках, и в минувшую пятницу фотографам снова удалось запечатлеть ее.

Ирина вышла из дома в синем мини-платье в стиле экипировки для мотоспорта — с застежкой-молнией по всей длине платья. Повседневный наряд она дополнила массивными черными ботинками, крохотной сумкой и солнцезащитными очками.


Ирина Шейк


Трехлетней дочери Леи вместе с Ириной не было: возможно, в этот день за девочкой присматривал ее отец, 45-летний Брэдли Купер. В недавнем интервью актер рассказал о своей жизни во время коронавирусного кризиса, остановившего работу над новыми кинопроектами. В беседе с журналом Interview Брэдли признался, что старался заменить Лее воспитателя детского сада.

В сентябре Шейк появилась на нескольких обложках журнала Vogue — итальянского и российского, которые были посвящены надеждам на хороший новый сезон в мире моды и вообще на возвращение к нормальной жизни.





# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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