Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в синем мини-платье на прогулке в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Выходы 34-летней Ирины Шейк из дома напоминают о дефиле, по которым многие уже успели соскучиться. Российская супермодель, живущая в Нью-Йорке, регулярно попадает в объективы папарацци на прогулках, и в минувшую пятницу фотографам снова удалось запечатлеть ее.

Ирина вышла из дома в синем мини-платье в стиле экипировки для мотоспорта — с застежкой-молнией по всей длине платья. Повседневный наряд она дополнила массивными черными ботинками, крохотной сумкой и солнцезащитными очками.





Ирина Шейк





Трехлетней дочери Леи вместе с Ириной не было: возможно, в этот день за девочкой присматривал ее отец, 45-летний Брэдли Купер. В недавнем интервью актер рассказал о своей жизни во время коронавирусного кризиса, остановившего работу над новыми кинопроектами. В беседе с журналом Interview Брэдли признался, что старался заменить Лее воспитателя детского сада.

В сентябре Шейк появилась на нескольких обложках журнала Vogue — итальянского и российского, которые были посвящены надеждам на хороший новый сезон в мире моды и вообще на возвращение к нормальной жизни.















