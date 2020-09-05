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В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном

В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
Россия призывает международное сообщество найти истину в ситуации с блогером Алексеем Навальным, любой иной подход отдаёт провокацией, заявил РИА Новости в пятницу российский сенатор Олег Морозов.

Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" российского блогера Алексея Навального, на которой якобы представитель Варшавы заявил, что надо отбить российскому президенту Владимиру Путину охоту "сунуть нос" в дела Минска и "утопить" его в проблемах РФ.


"Мы неоднократно официально заявляли, что не имеем отношения к так называемому "отравлению". И у нас до сих пор нет ни одного документального подтверждения от немецкой стороны, подтверждающего факт отравления", - сказал Морозов.

По его словам, РФ имеет биоматериалы пострадавшего и готова их предоставить. России же ничего не показывают.


"Если сведения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко достоверны, это усиливает нашу позицию, если же запись нельзя в силу каких-либо причин считать достоверной, это ни на миллиметр не меняет нашей позиции", - подчеркнул законодатель.

Морозов отметил, что если международное сообщество ищет истину, "то пусть ищет вместе с нами". "Любой иной подход отдаёт провокацией и дурно пахнет", - заключил он.


Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

# Политика
По материалам: ria.ru

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