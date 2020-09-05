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В "Зарядье" открылась выставка, посвященная коронавирусу

В "Зарядье" открылась выставка, посвященная коронавирусу
РИА Новости. С 5 сентября в парке "Зарядье" начинают экспозицию работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка, посвященная пандемии: оба события приурочены ко Дню города.

Более 50 работ номинантов 1-й Московской Арт Премии украсили “Зарядье”. В Ледяной пещере разместился "Ноев ковчег" Максима Харлова, перед павильоном Заповедное посольство установлена пятиметровая скульптура Дмитрия Аске "Хранитель", а в Медиацентре можно увидеть видеоработы Дмитрия Венкова, Олеси Алексеевой и Алексея Горбунова. Посетители парка также смогут увидеть композицию из полированной нержавеющей стали "Агата" Григория Орехова — скульптура входит в коллекцию Русского музея и выставлялась в лондонской галерее Saatchi.

А еще “Зарядье” представляет новое необычное арт-пространство “Северный тоннель”. Технический проход, расположенный на –1 уровне парка, был превращен в полноценный "урбан-променад". Получился маршрут, соединяющий две главные точки входа в парк — со стороны Васильевского спуска и от Китайгородского проезда.

Первая выставка в “Северном тоннеле” называется "Вирус. Что это было?". Работы российских и зарубежных авторов, созданные в разных техниках и жанрах и стилизованные под гигантские скриншоты три на три метра, напоминают гигантскую ленту инстаграма.


Среди участников экспозиции — немецкий художник Штеффен Крафт aka ICONEO, Кэти Меладзе, Андрей Шкарин и другие. В течение осени выставка будет дополняться –– в арт-пространстве планируется показать около 30 работ.

# В мире / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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