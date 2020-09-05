Видео дня: строгие правила королевской семьи, касающиеся брака

Вадим Карасев

Видео дня: строгие правила королевской семьи, касающиеся брака

Традиции имеют большое значение в королевских семьях, и, кажется, нет такой области, которая не регламентировалась бы проверенными веками порядками. Строгим правилам представители монархии должны следовать не только при выборе нарядов — королевский брак тоже подчиняется законам, некоторые из которых были приняты еще в 1772 году! Что могут и не могут короли и другие обитатели дворца, узнаете из нашего нового видео!



