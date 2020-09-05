Выпускники Ларисы Долиной прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос"

Лидия Мартынова

Народная артистка России Лариса Долина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры, сообщила, что ее выпускники прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос" и могут участвовать в новом сезоне.

"Кто-то (из выпускников - Прим. ред.) уехал в регионы, а кто-то остался в Москве. Кто-то идет на "Голос". Мои выпускники, уже несколько человек прошли на "Голос", уже были "слепые" прослушивания", - сказала Долина журналистам.

Певица также подтвердила, что их можно будет увидеть в новом сезоне.