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Выпускники Ларисы Долиной прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос"

Выпускники Ларисы Долиной прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос"
Народная артистка России Лариса Долина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры, сообщила, что ее выпускники прошли "слепые" прослушивания в шоу "Голос" и могут участвовать в новом сезоне.

"Кто-то (из выпускников - Прим. ред.) уехал в регионы, а кто-то остался в Москве. Кто-то идет на "Голос". Мои выпускники, уже несколько человек прошли на "Голос", уже были "слепые" прослушивания", - сказала Долина журналистам.

Певица также подтвердила, что их можно будет увидеть в новом сезоне.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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